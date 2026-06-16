Vitézy Dávid: Minden hétköznap és vasárnap is látogatható lesz a héten a Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda

Vitézy Dávid;Karmelita kolostor;Miniszterelnöki Kabinetiroda;

2026-06-16 13:04:00 CEST

Még bőven tart az érdeklődés.

Amikor Magyar Péterrel közösen elbontottuk a Várban a kordonokat, azt ígértük, hogy a Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete addig lesz látogatható, amíg van rá érdeklődés. Az érdeklődés pedig még bőven tart – írja Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

A közlekedési és beruházási miniszter bejegyzése szerint

ennek megfelelően ezen a héten szerdától kezdve minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a két épület.

Magyar Péter miniszterelnök még május 15-én jelentette be, hogy egy időre megnyitják a Karmelitát és a propagandaminisztériumot a nagyközönség számára. Jelezte azt is: a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület – köztük a már felújított, a már megépült és az éppen építés alatt álló épületek – esetében, hogy mi azok leghelyesebb funkciója. Utóbbira valószínűleg több ötlet is születik majd. Társadalmi és szakmai konzultációt indítanak a kérdésben – mondta, ugyanakkor világossá tette: torzó nem fog maradni, mert senki sem érdekelt abban, hogy egy félig megépült épület félbemaradjon.