Vitézy Dávid: Minden hétköznap és vasárnap is látogatható lesz a héten a Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda

Amikor Magyar Péterrel közösen elbontottuk a Várban a kordonokat, azt ígértük, hogy a Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete addig lesz látogatható, amíg van rá érdeklődés. Az érdeklődés pedig még bőven tart – írja Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.
A közlekedési és beruházási miniszter bejegyzése szerint
ennek megfelelően ezen a héten szerdától kezdve minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a két épület.
Magyar Péter miniszterelnök még május 15-én jelentette be, hogy egy időre megnyitják a Karmelitát és a propagandaminisztériumot a nagyközönség számára. Jelezte azt is: a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület – köztük a már felújított, a már megépült és az éppen építés alatt álló épületek – esetében, hogy mi azok leghelyesebb funkciója. Utóbbira valószínűleg több ötlet is születik majd. Társadalmi és szakmai konzultációt indítanak a kérdésben – mondta, ugyanakkor világossá tette: torzó nem fog maradni, mert senki sem érdekelt abban, hogy egy félig megépült épület félbemaradjon.Magyar Péter elvitte a Karmelitát védő kordont, megnyitják az épületet a nagyközönség számára„A Karmelitából semmi más nem lehet, mint múzeum”