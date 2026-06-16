Bóna Szabolcs: Zajlik a viharkárok felmérése, mindent megteszünk, hogy az érintettek gyorsan segítséget kaphassanak

mezőgazdaság;viharkárok;Bóna Szabolcs;

2026-06-16 13:59:00 CEST

Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelezte: megvizsgálják, milyen további fejlesztésekkel lehet hatékonyabbá tenni a gazdák védelmét.

A vasárnapi rendkívüli vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban – közölte Bóna Szabolcs a Facebook-oldalán. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hozzátette: együttéreznek minden gazdálkodóval, akinek hónapok munkáját veszélyeztette vagy semmisítette meg néhány perc alatt a jégeső.

Bóna Szabolcs kiemelte, hogy

a károk felmérése jelenleg is zajlik, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintetteknek.

„A vasárnapi pusztítást egy rendkívül gyorsan fejlődő és nehezen előre jelezhető, úgynevezett szupercella okozta. A jégkármérséklő rendszer automata generátorai a HungaroMet előrejelzései alapján működnek, és az érintett térségekben összesen 283 generátor indult el a védekezés érdekében. Az ilyen szélsőséges időjárási jelenségek esetében azonban a veszélyeztetett terület és a cellák mozgása gyakran kiszámíthatatlan, ami komoly kihívást jelent a védekezés számára” – írta a miniszter.

Bejegyzésében arra is kitért: a mostani események ismét rámutattak arra, hogy a klímaváltozással egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási helyzetek új kihívások elé állítják a mezőgazdaságot. Ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a rendszer működését, és megvizsgálják, milyen további fejlesztésekkel lehet még hatékonyabbá tenni a gazdák védelmét.