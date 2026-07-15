A parlament oldalán elérhető, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átalakítását célzó törvénytervezet szerint egyebek mellett az agrárminiszter gyakorolná a kamara törvényességi felügyeletét. Az elképzelés további módosításokat is előrevetít a NAK működésében, ám egyes érdekképviseletek szerint ez édeskevés.
Bóna Szabolcs agrárminiszter jelentős földtulajdonnal rendelkezik, Lannert Judit, az oktatási tárca vezetője értékpapírban több mint 100 millió forintot tart.
Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelezte: megvizsgálják, milyen további fejlesztésekkel lehet hatékonyabbá tenni a gazdák védelmét.
Bóna Szabolcs bemutatása szerint Nagy Gábor még 2000-ben kezdett el dolgozni az akkor Torgyán József vezette földművelésügyi, később, több éven át a Szijjártó Péter irányítása alatt álló külügyi tárcánál főosztályvezető volt.
Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint a Fidesz rendeleti kormányzásának volt köszönhető, hogy több mint egy hétig megszűnt a korábbi tilalom.
Az intézkedést az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelentette be. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány jogi bizonytalanságot hagyott maga után, és azt ígérte, hogy a Tisza-kormány ezt a bizonytalanságot meg fogja szüntetni.
Kapitány István vázolta a feladatokat.
Kisebb beavatkozások ugyanakkor már korábban is elképzelhetők.
Meghallgatásán a Tisza Párt agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszteri jelöltje elmondta, a jövőben a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart nem lehet különválasztani, egyetlen egységként, egy rendszerben kell kezelni.