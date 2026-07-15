A Tisza-kormány visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát

Az intézkedést az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelentette be. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány jogi bizonytalanságot hagyott maga után, és azt ígérte, hogy a Tisza-kormány ezt a bizonytalanságot meg fogja szüntetni.