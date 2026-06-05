Vitézy Dávid bejelentette, hogy új Btk.-tényállásban büntetik a hamis vagyonnyilatkozatokat leadó parlamenti képviselőket

Btk.;vagyonnyilatkozat;Vitézy Dávid;

2026-06-05 10:29:00 CEST

A közéleti szereplőknek részletesebb és alaposabb vagyonnyilatkozatot kell majd tenniük, és ezek hatósági felülvizsgálatához is létrejönnek a szükséges feltételek. A hatóság indíthatja majd a folyamatot, lesz új Btk.-tényállás is, amely kifejezetten vagyonnyilatkozati ügyekben tud kétéves börtönnel sújtani. Jelentős visszatartó erővel bíró új szabályozás jön majd létre - mondta Vitézy Dávid, hozzáfűzve, a megfelelő testület elindíthatja a tisztségtől való megfosztás eljárását.

A közbeszerzésekben is megjelenik egy plusz hatáskör, joga lesz az Integritás Hatóságnak beavatkozni. Szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása.