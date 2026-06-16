Bírálja Magyar Pétert a Magyar Helsinki Bizottság a migránsozás miatt

Nem új táborok építésével, hanem jogszerű, ellenőrzött és emberséges menekültügyi megoldásokkal lehetne megszüntetni a Magyarországot terhelő uniós bírságot - olvasható a Magyar Helsinki Bizottság keddi tájékoztatásában.
Ennek előzménye, hogy a miniszterelnök hétfőn arról beszélt az Országgyűlésben, hogy a Fidesz „migránstábort” akart építeni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd település mellett.
A szervezet azt írta, a menekültügy nem politikai jelszavakról, hanem gyakorlati problémákról és emberi sorsokról szól. Szerintük Magyarországnak olyan szabályozásra van szüksége, amely egyszerre biztosítja a határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását.Pósfai Gábor: Magyarország a jelenlegi formájában elutasítja az EU migrációs paktumátPénteken lép életbe az EU migrációs paktuma, Magyarország nehéz helyzetbe fog kerülni
A Magyar Helsinki Bizottság szerint a napi egymillió eurós uniós bírságot azért szabták ki Magyarországra, mert hiányzik a működő menekültügyi rendszer és a szigorú határellenőrzés, az Orbán-kormány pedig figyelmen kívül hagyta az Európai Unió Bíróságának az elmarasztaló ítéletét. Az Európai Unió Bírósága azért marasztalta el a magyar államot, mert a szabályozás gyakorlatilag lehetetlenné tette a menedékkérelmek benyújtását, miközben a hatóságok ellenőrzés nélkül tolnak át ismeretleneket Szerbiába. A fő gond az, hogy Magyarország nem teszi lehetővé a jogszerű és ellenőrzött menekültügyi eljárásokat. Ez nemcsak a Szerbia felől érkezőket érinti, hanem azokat is, akik tartózkodási engedéllyel, jogszerűen jöttek az országba.Több mint 300 milliárd forintba került eddig az Orbán-kormány riogatása a menekültekkel, de nem világos, Magyar Péter mikor akarja orvosolni a helyzetet
A közlemény külön kitér azokra az Ukrajnából menekült kárpátaljai családokra is, akiket 2024-ben állami szálláshelyeikről tettek utcára, és akiknek azóta sincs rendezve a biztonságos lakhatásuk. A Magyar Helsinki Bizottság úgy véli, hogy az elmúlt másfél évtized és az Európai Unió-ellenes politika a menekültügyben is megszüntette a szakmai párbeszédet.Magyar Péter: Kárpátaljai magyarokat fenyegetett az Orbán-kormány, hogy Vitnyéden ötmilliárd forintból migránstábort alakítson kiGulyás Gergely szerint a vitnyédi migránstáborral az EU-t akarták átverni, Magyar Péter szerint a Fidesz inkább csak távozzon a magyar közéletbőlMagyar Péter dokumentumok bemutatásával reagált arra, hogy a Fidesz azt állította, az Orbán-kormány csak trükközött a vitnyédi migránstáborral