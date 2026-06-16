Bírálja Magyar Pétert a Magyar Helsinki Bizottság a migránsozás miatt

Magyar Helsinki Bizottság;migránsozás;Magyar Péter;

2026-06-16 14:12:00 CEST

A napi egymillió eurós uniós bírság oka a jogszerű és ellenőrzött menekültügyi rendszer hiánya.

Nem új táborok építésével, hanem jogszerű, ellenőrzött és emberséges menekültügyi megoldásokkal lehetne megszüntetni a Magyarországot terhelő uniós bírságot - olvasható a Magyar Helsinki Bizottság keddi tájékoztatásában.

Ennek előzménye, hogy a miniszterelnök hétfőn arról beszélt az Országgyűlésben, hogy a Fidesz „migránstábort” akart építeni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd település mellett.

A szervezet azt írta, a menekültügy nem politikai jelszavakról, hanem gyakorlati problémákról és emberi sorsokról szól. Szerintük Magyarországnak olyan szabályozásra van szüksége, amely egyszerre biztosítja a határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását.

A Magyar Helsinki Bizottság szerint a napi egymillió eurós uniós bírságot azért szabták ki Magyarországra, mert hiányzik a működő menekültügyi rendszer és a szigorú határellenőrzés, az Orbán-kormány pedig figyelmen kívül hagyta az Európai Unió Bíróságának az elmarasztaló ítéletét. Az Európai Unió Bírósága azért marasztalta el a magyar államot, mert a szabályozás gyakorlatilag lehetetlenné tette a menedékkérelmek benyújtását, miközben a hatóságok ellenőrzés nélkül tolnak át ismeretleneket Szerbiába. A fő gond az, hogy Magyarország nem teszi lehetővé a jogszerű és ellenőrzött menekültügyi eljárásokat. Ez nemcsak a Szerbia felől érkezőket érinti, hanem azokat is, akik tartózkodási engedéllyel, jogszerűen jöttek az országba.

A közlemény külön kitér azokra az Ukrajnából menekült kárpátaljai családokra is, akiket 2024-ben állami szálláshelyeikről tettek utcára, és akiknek azóta sincs rendezve a biztonságos lakhatásuk. A Magyar Helsinki Bizottság úgy véli, hogy az elmúlt másfél évtized és az Európai Unió-ellenes politika a menekültügyben is megszüntette a szakmai párbeszédet.