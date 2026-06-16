Az FTC az újvidéki Vojvodinával mérkőzhet az Európa-liga selejtezőjében

FTC;labdarúgó Európa-liga selejtező;Vojvodina;

2026-06-16 18:25:00 CEST

A zöld-fehérek július 9-én játszanak először idegenben a szerb bajnokság ezüstérmesével, míg a visszavágóra július 16-án rendezik meg a Groupama Arénában.

Az UEFA svájci központjában, Nyonban kedden kisorsolták az Európa Liga 2026-27-es idényének első selejtezőkörének párosításait. A magyar ezüstérmes Ferencváros a szerb ezüstérmessel, a Vojvodinával került össze – tette közzé hivatalos oldalán az FTC. A csapat a Magyar Kupa elnyerésével biztosította be, hogy a második legrangosabb európai kupasorozatban indulhat. Azóta távozott előző edzője, az ír Robbie Keane, és több játékos is eligazolt már.

A párosítás első mérkőzését július 9-én rendezik idegenben, a visszavágóra július 16-án lesz a Groupama Arénában. A találkozók pontos kezdési időpontját később teszi közzé az UEFA. Szerdán, június 17-én a selejtezők második körének párosításait is kisorsolják. Továbbjutás esetén olyan komoly játékerőt képviselő csapatokkal is szembe kerülhetnek a zöld-fehérek, mint a Besiktas vagy a holland Twente.

Azt már a sorsolás előtt tudni lehetett, hogy a Fradi kiemeltként várja a sorsolást, az ellenfele pedig a szlovák Zsolna (MSK Zilina), a szerb bronzérmes, az újvidéki Vojvodina, a kolozsvári Universitatea Cluj, a szlovén Aluminij, az ír Derry City és izlandi ÍF Vestri hatosából került ki – tette hozzá hivatalos oldalán a klub. A Ferencváros a selejtezőknek már az új edzővel, a bajnokságot az ETO FC-vel megnyerő Borbély Balázzsal indul neki. Új játékosigazolást eddig még nem jelentettek be.