Kirúgták Tunézia szövetségi kapitányát a svédektől elszenvedett vereség után

Egyetlen világbajnoki mérkőzés után menesztették a tunéziai válogatott éléről Sabri Lamouchi, miután csapata 5-1-re kikapott Svédországtól a 2026-os vb nyitófordulójában - írja a BBC.
Az F-csoport vasárnapi meccsét a mexikói Guadalupe városában, az Estadio Monterreyben játszották. A vereség után már megjelentek olyan hírek, hogy a szakembert elbocsátották, noha hétfőn még edzést tartott.
A Tunéziai Labdarúgó-szövetség ezután erősítette meg, hogy Sabri Lamouchi szerződését közös megegyezéssel felbontották. A csapatot a torna végéig Hervé Renard irányítja, aki korábban Marokkó és Szaúd-Arábia szövetségi kapitánya is volt.
Sabri Lamouchi távozásával most először fordult elő a világbajnokságok történetében, hogy egy szövetségi kapitányt egyetlen mérkőzés után menesztettek.
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