Kirúgták Tunézia szövetségi kapitányát a svédektől elszenvedett vereség után

labdarúgó vb;vereség;menesztés;Tunézia;

2026-06-16 17:06:00 CEST

A világbajnokságok történetében még nem fordult elő, hogy egyetlen meccs után leváltsanak egy szövetségi kapitányt.

Egyetlen világbajnoki mérkőzés után menesztették a tunéziai válogatott éléről Sabri Lamouchi, miután csapata 5-1-re kikapott Svédországtól a 2026-os vb nyitófordulójában - írja a BBC.

Az F-csoport vasárnapi meccsét a mexikói Guadalupe városában, az Estadio Monterreyben játszották. A vereség után már megjelentek olyan hírek, hogy a szakembert elbocsátották, noha hétfőn még edzést tartott.

A Tunéziai Labdarúgó-szövetség ezután erősítette meg, hogy Sabri Lamouchi szerződését közös megegyezéssel felbontották. A csapatot a torna végéig Hervé Renard irányítja, aki korábban Marokkó és Szaúd-Arábia szövetségi kapitánya is volt.

Sabri Lamouchi távozásával most először fordult elő a világbajnokságok történetében, hogy egy szövetségi kapitányt egyetlen mérkőzés után menesztettek.

Tunézia az F csoportban Japánnal és Hollandiával fog megmérkőzni.