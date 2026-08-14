A zöld-fehérek egy hét múlva már a főtábláért játszhatnak Törökországban a Trabzonsporral.
A zöld-fehérek július 9-én játszanak először idegenben a szerb bajnokság ezüstérmesével, míg a visszavágóra július 16-án rendezik meg a Groupama Arénában.
A hazai gólnélküli döntetlen után a visszavágón szerencséje sem volt a magyar kupagyőztesnek, így 3-0-ás győzelmével a román CFR Cluj jutott tovább.
Harminchét év elteltével sikerült egyenes ágon kijutni egy világeseményre. Kint a bolgár labdarúgó-szövetség ellen tüntető a helyi drukkerek összecsaptak a rendőrökkel.
A Budapest Honvéd hazai pályán 2-0-ra kikapott a svéd Malmö csapatától a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második fordulójában, így búcsúzott a sorozattól.
Zsótér Donát csütörtökön bombagóllal szépített az Újpest Sevilla elleni Európa-liga selejtezőjén, vasárnap viszont már csapata első bajnoki sikerre hajt az NB I-ben.
Az idegenbeli 4-0 után csütörtökön Budapesten 3-1-re kapott ki a Sevillától az Újpest, amely ezzel a vereséggel a 2. forduló után búcsúzott a labdarúgó Európa-liga selejtezőjétől. A mérkőzést közel tízezren látták a helyszínen.
A macedón Rabotnicki Szkopje csapatát legyőzték a kispestiek, a második felvonásban egy azeri és luxemburgi ellenfelet kell megverniük.
A Rosztov és a Manchester United összecsapása ígérkezik slágermérkőzésnek a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A patinás angol klub ma este az orosz együttes otthonában, az Olimp-2 stadionban lép pályára. José Mourinho, a vörös ördögök trénere azonban félti játékosai testi épségét, mivel a gyep állapota hagy némi kívánnivalót maga mögött.
Egyik magyar labdarúgó klubja sem maradt versenyben az Európa-liga csütörtöki játéknapját követően.
A Manchester United, a Krasznodar és a Schalke is megnyerte párharcát az Európa-liga első egyenes kieséses körében, így ott lesz a legjobb tizenhat csapat között, ma este pedig a többi továbbjutó csapat kilétére is fény derül.
Lejátszották a labdarúgó Európa-liga csoportkörének hatodik fordulóját, így kialakult a legjobb harminc kettő mezőnye, s immáron egyenes kieséses rendszerben folytatódik a küzdelem.
A két magyar résztvevőt számláló labdarúgó Európa-liga őszi szakasza, azaz a csoportküzdelmek érnek véget a csoportkör 6. fordulójával csütörtökön. Az izraeli Hapoel Beer-Sheva csapatát erősítő Korhut Mihály és a bécsi Rapidban rendre pályára lépő Szántó Tamás közül azonban csupán előbbi játékos álmodozhat a tavaszi folytatásról, hiszen a K csoportban jelenleg harmadik helyen álló Hapoel még versenyben van a továbbjutást érő második pozícióért.
A Korhut Mihályt ezúttal is soraiban tudó izraeli Hapoel Beer-Sheva őrzi továbbjutási esélyét, miután 3-2-re legyőzte a vereséggel biztosan búcsúzó Internazionale együttesét a labdarúgó Európa-liga csoportkörének csütörtöki, ötödik játéknapján.
Azerbajdzsánban kezdődött a labdarúgó Európa-liga új idénye, méghozzá gyors góllal: a Qarabag-Liberec mérkőzés kilencedik másodpercében volt eredményes a vendégek részéről Jan Sykora, megszerezve csapata és a sorozat első – egyébként valaha volt leggyorsabb – találatát a főtáblán. Az azeri-cseh összecsapás 2-2-re végződött.
Egyetlen magyarként a Videoton részvételével, immáron a harmadik selejtezőkörrel folytatódik a labdarúgó Európa-liga kvalifikációs szakasza csütörtök este. Bajnoki ezüstérmesünkre minden korábbinál komolyabb próbatétel vár, hiszen a Vidi a nemzetközi sorozat előző idényében a legjobb 32-ig jutó dán FC Midtjylland csapatát fogadja Felcsúton.
Csütörtökön a második selejtezőkörrel folytatódik a versenyfutás a labdarúgó Európa-ligában. A második számú európai kupasorozat jelen szakaszában a Debrecen, az MTK és a Videoton is érdekelt, mindhárman Magyarországon fogadják ellenfeleiket.
Tovább növelheti előnyét a Borussia Dortmund a labdarúgó Európa-liga C csoportjában, legalábbis ha sikerül idegenben két vállra fektetnie az azeri Gabalát, amely az utolsó helyen tanyázik.
Az augusztust még megélte, a szeptembert már aligha fogja a magyar klubfutball az európai porondon. A Videoton, mint „utolsó mohikán” 3–0-ra kikapott a lengyel Lech Poznan vendégeként a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének playoffkörében, így a jövő héten jó eséllyel szembesülhetünk vele, mi már befejeztük, amikor a kontinens valamirevaló csapatai még el sem kezdték.