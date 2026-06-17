Előállította a fonyódi városüzemeltetés ügyvezetőjét és rokonát a rendőrség, törvénytelen számlázások gyanúja miatt vizsgálódnak

nyomozás;hűtlen kezelés gyanúja;Fonyód;csalás;

2026-06-17 05:50:00 CEST

Iratlefoglalás után előállítások Fonyódon.

Hétfőn a rendőrség előállította a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (FVFVÜ) ügyvezetőjét és egyik rokonát, értesült a Népszava. Információnkat a nyomozó hatóság is elismerte. Úgy tudjuk, később a balatoni kisváros korábbi fideszes polgármesterét, Hidvégi Józsefet is bevitték a rendőrök, ám ezt hivatalos helyről nem erősítették meg. Kerestük az ex-városvezetőt, de nem vette fel telefonját, ahogyan utódját, a szintén fideszes Erdei Barnabást sem sikerült utolérnünk sem a mobilján, sem a városházán.

Információink szerint a rendőrség törvénytelen számlázások és kifizetések gyanúja miatt indított nyomozást több bűncselekmény – úgy tudjuk, sikkasztás, csalás és hűtlen kezelés – gyanúja miatt.

A megyei rendőr-főkapitányság kérdésünkre kijelentette, hogy a bűnügyi igazgatóság valóban büntetőeljárást folytat, mely jelenleg is folyamatban van, ezért arról bővebb tájékoztatás nem adhatnak. Megkerestük a megyei főügyészséget is, de a büntetőeljárás eredményességének érdekére hivatkozva onnan sem kaptunk érdemi tájékoztatást, úgy tudjuk, elképzelhető, hogy indítványozzák néhány érintett letartóztatását, melyről 72 órán belül kell döntenie a bíróságnak.

Lapunk tavaly júniusban írta meg, hogy a rendőrség megszállta az FVFVÜ épületét, ahonnét több ládányi iratot vittek magukkal a hatóság emberei, ám akkor kérdéseinkre konkrét választ, hogy milyen ügyben, s kik ellen indult eljárás, a nyomozás érdekére hivatkozva nem adtak. Fonyódi forrásaink szerint a rendőrök tavasszal többször is megjelentek a cégnél, ám akkor csak iratok fénymásolatait vitték magukkal a nyomozók. Helyi információink alapján legalább három feljelentés érkezett a rendőrségre a cég gazdálkodása miatt, konkrétan a 2019-24-es önkormányzati ciklus, vagyis Hidvégi József utolsó időszakának tevékenységét kezdték vizsgálni. Az ügyben az akkori ellenzéki képviselők nyomására az önkormányzat ideiglenes vizsgálóbizottságot hozott létre, hogy átvilágítsák a cég gazdálkodását.

Igaz, a bizottság megalakítása komoly ellenállásba ütközött a városvezetés részéről. A Fonyódot 18 éven át irányító Hidvégi ugyan 2024-ben nem indult újra a polgármesteri székért, de utóda az addigi alpolgármestere és párttársa, Erdei Barnabás lett, aki eredendően kemény ciklus elé nézett, ugyanis a testületbe hét ellenzéki képviselő mellett csak egy kormánypárti került, még szimpla testületi tagságra pályázó Hidvégi is elbukott. Tavalyelőtt őszre aztán az eredendően 7:2-es felállás 4:5-re módosult, ugyanis három képviselő – köztük a korábbi ciklus egyetlen ellenzéki városatyája – hirtelen elkezdett a kormánypártiakkal együtt szavazni, és így többször is sikeresen elutasították az ellenzéki javaslatot: világítsák át a város cégeit, valamint az önkormányzatot. Végül az ellenzékiek felajánlották, ingyen elvégzik a feladatot, s ezt már nehéz, s mi több, politikai öngyilkosság lett volna elutasítani, így 2025 elején meg is alakult a grémium, benne négy ellenzéki, s egy korábbi ellenzéki képviselővel. Hogy az ellenzékiek nemcsak kukacoskodni akartak, jól mutatta, hogy tavaly tavasszal a rendőrség is nyomozni kezdett a cég gazdálkodása miatt.

A bizottsági vizsgálat eredményét tavaly év végén, zárt ülésen tárgyalta a fonyódi képviselő-testület – ahogyan erről a Népszava elsőként beszámolt –, mely végül nem fogadta el a beszámolót. Az ellenzéki képviselők ugyan igent nyomtak, a Fidesz-KDNP-sek és a hozzájuk csapódott, korábban civil-ellenzéki képviselők viszont nemmel voksoltak, illetve tartózkodtak, így hivatalosan nem lehet pontosan tudni, milyen megállapításokra jutott a bizottság.

A lapunkhoz eljutott információk szerint Hidvégi utolsó ciklusában cirka 150-300 millió forintnyi önkormányzati kifizetés lehetett aggályos.

A legfőbb kedvezményezettek között forrásaink a volt polgármester, illetve az FVFVÜ vezetőjének rokonait említették: a 64 éves polgármester apósa, felesége és fia azóta megszűnt cége együtt több, mint 100 milliót kapott zöldterület gondozása és más feladatok címszóval, a városüzemeltetési cégvezető párja pedig évi 20 milliót strandüzemeltetésre, illetve további milliókat szintén zöldterület gondozásra és más feladatokra, lánya pedig havi 80 ezerért adott jogi tanácsokat az FVFVÜ vezetőségének, tehát a saját anyjának. Információink szerint az érintett szerződések és számlák egy része rendre valamivel kevesebb, mint ötmillió forintról szólt, a többi pedig alulról karcolta az egymilliót. A két összeghatár nem véletlen, ugyanis az előbbinél nagyobb tételeket a polgármesternek már a képviselő-testület elé kell vinnie, utóbbi pedig az ügyvezető saját döntésének felső határát jelenti.

Információink alapján a rendőrség törvénytelen számlázások és kifizetések miatt indított nyomozást.

Már tavaly nyáron megkerestük az ügyben Erdei Barnabás polgármestert, s rákérdeztünk, volt-e tudomása a szerződésekről és a kifizetésekről, illetve mint munkáltató, a cég vezetőjét megkérte-e bármilyen beszámolóra, tett-e lépéseket esetleges felfüggesztése érdekében a rendőrségi eljárás lezárultáig, s miért nem az önkormányzat fordult a hatósághoz a szabálytalanságok miatt? A városvezető kitért a valódi válaszok elől, csak annyit közölt, a cég ügyvezetőjétől értesült ugyan a rendőrségi eljárásról, a hatóságtól viszont hivatalos formában nem, így kérdéseink nem relevánsak. Akkor még sikerült utolérnünk Hidvégit, aki, miután elmondtuk, milyen ügyben keressük, csak annyit mondott: „Valami tévedés lehet, nem gondolom, hogy ilyesmi történt volna”.