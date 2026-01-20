Mintegy 300 millió forintnyi önkormányzati kifizetés lehet aggályos, a hivatal elutasította a közérdekű adatigénylésünket

önkormányzat;vizsgálat;Fonyód;

2026-01-20 05:50:00 CET

Titkosított fonyódi visszaélések.

Elutasította lapunk közérdekű adatigénylését a fonyódi önkormányzat. A balatoni város vezetésétől annak az ideiglenes bizottságnak a beszámolóját kértük ki, mely a 2019-24 közötti önkormányzati ciklus pénzügyeit vizsgálta és információink szerint komoly visszaéléseket tárt fel.

A fonyódi képviselő-testület decemberben zárt ülésen tárgyalt a vizsgálati anyagról, végül nem fogadta el a beszámolót. Az ellenzéki képviselők ugyan igent nyomtak, a kormánypártiak és a hozzájuk csapódott, korábban civil-ellenzéki képviselők viszont nemmel voksoltak, illetve tartózkodtak, így egyelőre nem lehet tudni, pontosan milyen megállapításokra jutott a bizottság.

Közérdekű adatigénylésünk elutasítását az önkormányzat azzal indokolta, hogy az önkormányzati törvény szerint a zárt ülések előterjesztése nem nyilvános, így csak az ott hozott elutasító testületi döntést küldte el lapunknak. Az önkormányzat hivatkozása azonban nem felel meg a törvénynek, így ismételten kikértük az adatokat.

Mint arról korábban beszámoltunk, a bizottsági vizsgálat információink szerint megállapította, hogy a 2019-24-es önkormányzati időszakban – ez volt a várost 18 évig vezető, fideszes Hidvégi József polgármester utolsó ciklusa – csaknem 300 millió forintnyi önkormányzati kifizetés lehet aggályos.

A legfőbb kedvezményezettek között forrásaink a korábbi városvezető, illetve a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (FVFVÜ) vezetőjének rokonait említették: a polgármester apósa, felesége és fia azóta megszűnt cége együtt közel 110 milliót kapott zöldterület gondozása és más feladatok címszóval, a városüzemeltetési cégvezető párja pedig évi 20 milliót strandüzemeltetésre, illetve további milliókat szintén zöldterület gondozásra és más feladatokra, lánya pedig havi 80 ezerért adott jogi tanácsokat az FVFVÜ vezetőségének, tehát a saját anyjának.

Információink szerint az érintett szerződések és számlák egy része rendre valamivel kevesebb, mint ötmillió forintról szólt, a többi pedig alulról karcolta az egymilliót.

A két összeghatár nem véletlen, ugyanis az előbbinél nagyobb tételeket a polgármesternek már a képviselő-testület elé kell vinnie, utóbbi pedig az ügyvezető saját döntésének felső határát jelenti.

A helyi ellenzék ugyan megpróbálkozott egy rendkívüli testületi ülés összehívásával, hogy újra tárgyalják a vizsgálati anyagot, ám kezdeményezésüket lesöpörte a fideszes vezetés – Hidvégi utóda párttársa, a korábbi alpolgármester, Erdei Barnabás. Így az ideiglenes bizottság elnöke, a független képviselőként testületi tag Németh Helga – aki a tavaszi parlamenti választáson a DK helyi jelöltje – elküldte a bizottsági beszámolót az ügyészségnek, a NAV-nak, az Integritás Hatóságnak, az Állami Számvevőszéknek és a somogyi kormányhivatalnak.

– Mivel közpénzek felhasználása kapcsán visszaélésekkel kapcsolatos gyanú merült fel, mint a grémium elnöke, kötelességem volt a megfelelő helyekhez fordulni – mondta lapunknak Németh Helga. – Mindenhonnan azt a választ kaptam, kivizsgálják az ügyet, ellenőrzik a megállapításainkat.