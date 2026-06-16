Franciaország 3-1-re nyert Szenegál ellen

Franciaország;Szenegál;futball-vb 2026;

2026-06-16 23:40:00 CEST

Az első félidőben csak a szenegáli csapatnak volt helyzete, a franciák azonban végül hozták a papírformát.

A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte a szenegáli csapatot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság I csoportjának küzdelmeit megnyitó keddi találkozón New Yorkban. Mindössze a második egymás elleni találkozójára készült a két együttes: a 2002-es vb-n ugyancsak a csoportkör első fordulójában mérkőztek meg, akkor az afrikaiak hatalmas meglepetésre 1-0-ra legyőzték európai riválisukat, amely címvédőként végül tovább sem jutott.

Világbajnokság, I csoport, 1. forduló:

Franciaország-Szenegál 3-1 (0-0)

New York, MetLife Stadion, 80 545 néző, v.: Faghani (ausztrál) gólszerzők: Mbappé (66., 96.), Barcola (82.), illetve Mbaye (95.)

Franciaország: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández - Tchouaméni, Rabiot - Olise, Dembélé (Barcola, 80.), Doué (Cherki, 87.) - Mbappé

Szenegál: Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - Camara (Diarra, 75.), I. G. Gueye (Ciss, 88.), P. Gueye (I. Ndiaye, 83.) - I. Sarr (Mbaye, 75.), Jackson (Dieng, 83.), Mané

Folyamatos, ám nem túl magas iramú játékkal és érdemi helyzet nélkül telt el az első bő húsz perc, sokáig a szenegáli hálóőr tizenhatoson belül bemutatott csele jelentette a legnagyobb izgalmat. Az ivószünet előtt Jackson kapufán csattanó kísérlete lepte meg a franciákat, a játékszer Maignanra pattant vissza, a kapusról pedig szögletre. A háromperces játékmegszakítás után Szenegál valamelyest előrébb merészkedett, ám jelentős változást ez sem hozott: a tempó nem nőtt, továbbra is sok volt a rossz megoldás, és bár a szünet előtti pillanatokban adódott egy nagy lehetőség a szenegáli válogatott előtt, az első félidő kaput eltaláló lövés nélkül ért véget.

A második játékrész ígéretes francia kísérlettel indult - ilyen a szünet előtt egy sem akadt -, az 53. percben pedig Mendynek már védenie is kellett Olise megindulásánál. Érezhetően élénkebbé vált a meccs, a szenegáli kapus Mbappé ziccerét is hárította, majd szűk egy óra elteltével tizenegyesgyanús szitációt ellenőrzött a videobíró segítségével a játékvezető. A legutóbbi döntős francia válogatott ritmusváltásai több veszélyt hordoztak magukban, egy ilyenből szerezte meg 13. vb-találatát Mbappé. Jackson rögtön válaszolt is, ám les miatt érvénytelenül tette ezt, az európaiak pedig nem vettek vissza, Barcola két perccel becserélése után betalált. A sárga lap nélkül véget érő, sportszerű mérkőzés hosszabbítása két találatot is hozott: előbb az ugyancsak csereként beállt Mbaye szépített életerős lövésével, majd Mbappé távolról állította be a végeredményt.