Szerdán már 30 fokot mérhetünk, de zivatarokra országszerte számítani kell

időjárás;előrejelzés;zivatar;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-06-17 08:10:00 CEST

Néhol viharos szél és jégeső is lehet.

Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szerdára a várható zivatarok miatt, melyeket a HungaroMet előrejelzése szerint néhol viharos szél, intenzív csapadék és kisebb méretű jég kísérhet.

A nap folyamán a felhősebb keleti tájakon is szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, így a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Este várhatóan sokfelé kiderül az ég, míg a dunántúli tájak fölé felhőzet érkezhet. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, melyekre főleg az északkeleti, keleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken számíthatunk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.