időjárás;előrejelzés;zivatar;elsőfokú figyelmeztetés;

Szerdán már 30 fokot mérhetünk, de zivatarokra országszerte számítani kell

Néhol viharos szél és jégeső is lehet.

Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szerdára a várható zivatarok miatt, melyeket a HungaroMet előrejelzése szerint néhol viharos szél, intenzív csapadék és kisebb méretű jég kísérhet.

A nap folyamán a felhősebb keleti tájakon is szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, így a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Este várhatóan sokfelé kiderül az ég, míg a dunántúli tájak fölé felhőzet érkezhet. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, melyekre főleg az északkeleti, keleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken számíthatunk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Rengeteget hallani az elektromos rollerek veszélyeiről, de szinte kizárólag csak arról, mennyi és milyen súlyos – akár halálos – baleseteket okozhatnak. A katasztrófavédelem azonban arra figyelmeztet: nemcsak menet közben hordoznak kockázatokat az elektromos rollerek, hanem akár egy helyben állva is. 