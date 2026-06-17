A BKV nem árulhatja el, hogy mennyit kap a filmforgatásért, amelyik miatt leáll a 2-es metró a fél hosszon

BKV;pótlóbusz;Arnold Schwarzenegger;Sharon Stone;filmforgatás;2-es metró;

2026-06-17 13:45:00 CEST

A szerződésről, valamint a film és a forgatás részleteiről nem adhat tájékoztatást.

A produkcióval kötött megállapodás értelmében a szerződésről, a film és a forgatás részleteiről nem adhatnak tájékoztatást – közölte a BKV a Telex megkeresésére. A portál arról érdeklődött, hogy mennyit fizet a metróalagút használatáért az az amerikai filmes cég, amelynek forgatása kedvéért teljes hétvégére lezárják a 2-es metró Deák tér és Örs vezér tér közötti szakaszát.

Arra reagálva, milyen egyeztetéseket végeztek, hogy a forgatás a legkevésbé zavarja az utasforgalmat, a BKV tudatta:

a filmforgatás időpontjának egyeztetésekor – akárcsak a szükséges karbantartások miatti lezárásokkor – elsődleges szempont volt, hogy az a lehető legkisebb mértékben érintse az utasokat. Ezért a filmes munkálatokat hétvégére, az iskolai szünet idejére időzítették, amikor az M2-es metró utasforgalma a hétköznapokhoz képest jelentősen alacsonyabb.

A lezárás idején az érintett szakaszon folyamatosan pótlóbuszok közlekednek, amelyek biztosítják az utasok eljutását a metró helyett. A pótlási kapacitást a várható forgalomhoz igazították, így a hétvégi közlekedés biztosított marad az utasok számára. Kiemelték, hogy a szombati Múzeumok Éjszakája rendezvényre külön Múzeumbuszok indulnak, hét különböző útvonalon közlekednek majd a körjáratok.

A BKV közölte, hogy infrastruktúrája korábban is több hazai és nemzetközi film-, televíziós és reklámprodukció helyszínéül szolgált. Budapest és a fővárosi közösségi közlekedés rendszeresen jelenik meg olyan alkotásokban, amelyeket világszerte több millió néző láthat. Ezek a produkciók erősítik Budapest vonzerejét, a BKV számára pedig bevételt is jelentenek. A produkciót lebonyolító társaság megtéríti a forgatással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, emellett a területhasználatért, az eszközök, járművek bérléséért, a szakfelügyeletért fizetett összeg pluszbevételt is hoz a társaságnak. A tájékoztatás szerint

tavaly fotózásokból és forgatásokból csaknem 114 millió forint bevétele származott a BKV-nak,

és ezek a bevételek hozzájárulnak a közösségi közlekedési infrastruktúra fenntartásához és működtetéséhez.

A Telex információi szerint egy amerikai akciófilm forog Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében. A forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, ezért állítják le a forgalmat az M2 fél vonalán. A portálnak korábban Bíró Endre, a Metróért Egyesület vezetője azt mondta: egy ilyen forgatást meg lehet valósítani bármelyik metróvonalon, de hogy két teljes napra leálljon a forgalom az M2-es vonal legforgalmasabb részén, azt túlzásnak tartják. Hozzátette, a lezárás naponta körülbelül százezer utast érinthet.