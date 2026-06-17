Az Állami Számvevőszék a rendőrséghez fordult Kubatov Gábor népligeti Fradiváros-beruházása miatt

Kubatov Gábor;feljelentés;Állami Számvevőszék;hűtlen kezelés gyanúja;Fradiváros;

2026-06-17 12:43:00 CEST

A 25 milliárdos beruházást 2020-ra kellett volna befejezni, azonban még mostanra sem készült el. A rendőrséghez hűtlen kezelés gyanúja miatt érkezett bejelentés, amelynek tartalmát vizsgálják.

Hűtlen kezelés gyanújával fordult a rendőrséghez Kubatov Gábor Fradiváros-projektje miatt az Állami Számvevőszék (ÁSZ) – írja a 444.

A lap cikke szerint még június 5-én fordult közérdekű beadvánnyal az Állami Számvevőszékhez a Kubatov-féle vezetéstől független szurkolói tömörülés, a „Ferenczvárosi C-közép” elnevezésű csoport adminisztrátora az FTC és Kubatov Gábor klubelnök, Fidesz-pártigazgató nagy fejlesztési projektje, a népligeti 25 milliárdos Fradiváros beruházás miatt.

„Tekintettel arra, hogy a projekt jelentős összegű közpénz – 25 milliárd forint – felhasználásával valósult meg – konkrétan NEM valósult meg –,kérem annak megvizsgálását, hogy a támogatás felhasználása, elszámolása, valamint az esetleges támogatási maradvány kezelése megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és támogatási feltételeknek”– állt az ÁSZ-hez küldött beadványban, amelyben hűtlen kezelés gyanújáról írt Németh Zoltán Lajos.

A közérdekű bejelentéshez csatolt egy részletet az FTC 2025. évi mérlegéből, pontosabban annak kiegészítő mellékletéből, amely szerint maga a sportegyesület ismeri el, hogy a kilenc és hét éve kapott állami támogatásokról készült beszámolók egy részét nem fogadta el a honvédelmi tárca (akkor még oda tartozott a sportállamtitkárság, az új kormányzati struktúrában a belügy alá tartozik).

A lap szerint május 7-én jelent meg az Orbán-rendszer utolsó Magyar Közlönye, és benne a távozó kormány utolsó döntéseinek egyikeként a 1136/2026-os kormányhatározat, amellyel a volt miniszterelnök még utoljára segítő kezet nyújtott Kubatov Gábornak. A kormányhatározattal ugyanis Orbán Viktor felkérte Szalay-Bobrovniczky Kristóf akkor még hivatalban lévő honvédelmi minisztert arra, hogy „amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét”.

Az Állami Számvevőszék a beadvány egy hétig tartó vizsgálata után arra jutott, hogy hűtlen kezelés bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt a rendőrséghez fordul, erről június 12-én levélben értesítette a bejelentőt.

A 444 megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság csak annyit közölte, hogy megkapták a bejelentést, annak tartalmát vizsgálják.