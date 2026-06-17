Házkutatást tartottak Bede Zsoltnál, lefoglalták az adathordozóit

Perintfalvi Rita;Vadhajtások;Bede Zsolt;

2026-06-17 16:23:00 CEST

Az eljárásnak köze lehet a Perintfalvi Rita teológus elleni tavalyi lejárató kampányhoz, amiből a Vadhajtásokból ismert fideszes provokátor vastagon kivette a részét.

Nyolc rendőr tartott házkutatást felhatalmazás nélkül a Vadhajtások alapítójánál – számolt be róla maga az érintett, Bede Zsolt a HírTV-nek.

A szélsőjobboldali portál alapítója arról beszélt a csatornának, hogy az egyenruhások nemcsak a lakását, hanem az autóját is átkutatták, elektronikai eszközöket foglaltak le, köztük állítása szerint gyereke laptopját és telefonját is. Noha a „diktatúrát” emlegető Bede állítása szerint megfelelő felhatalmazás nélkül tették mindezt, nyilatkozatában ő maga mondta, hogy azt közölték vele, személyes adattal visszaélés miatt foglalták le az adathordozóit.

A Gulyáságyú Média információ szerint az eljárásnak köze van a Perintfalvi Rita teológus elleni tavalyi lejárató kampányhoz, amelyből a Vadhajtások provokátora vastagon kivette a részét. „Június 8-án kaptam egy bírósági végzést a Bede Zsolt ellen folyamatban lévő magánvádas büntetőügy kapcsán, amiben az állt, hogy a bíróság »házkutatásra, lefoglalásra, átvizsgálásra, kielemezésre« utasította a rendőrséget. Emellett közvádas feljelentésem alapján rendőrségi nyomozás is folyamatban van a Vadhajtások üzemeltetője ellen” – nyilatkozta a lapnak Perintfalvi.

Úgy látja, ez a két ügy ért most össze, és emiatt mentek ki a rendőrök Bede Zsolt lakására. Erről ugyan hivatalos tájékoztatást még nem kapott, a későbbiekben kérni fogja a rendőrségi adatbetekintés lehetőségét. „Szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy ez a rendőrségi akció az ellenem elkövetett bűncselekmények gyanúja miatt történt” – tette hozzá.

A sokszor rasszista, homofób és egyéb vállalhatatlan írásokat közlő Vadhajtások a közelmúltban azzal került a figyelem középpontjába, hogy Orbán Viktor korábbi miniszterelnök „igeforrásának” nevezte.