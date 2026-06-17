Matusik Tamás lett a Fővárosi Törvényszék új elnöke

Fővárosi Törvényszék;Tatár-Kis Péter;Matusik Tamás;

2026-06-17 17:24:00 CEST

Tatár-Kis Pétert váltja Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztján, kinevezése hat évre szól.

Matusik Tamást nevezte ki a Fővárosi Törvényszék (FT) elnökévé Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke június 17-i kezdőnappal. A Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztjára a kinevezés hat évre szól – tudatta a törvényszék lapunkhoz eljuttatott szerdai közleményében.

Azt írták, Matusik Tamás summa cum laude minősítéssel végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 2004-ben, majd kitűnő minősítéssel szakvizsgázott 2008-ban. 2004-től bírósági fogalmazó, 2008-tól bírósági titkár a Fővárosi Bíróságon, illetve a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB). 2009-től bíró.

Egy kisebb kitérőtől eltekintve – amikor az Országos Bírósági Hivatalban működő Magyar Igazságügyi Akadémia Nemzetközi Kapcsolatok Osztályát vezette – a BKKB-n dolgozott nyomozási bíróként. 2015-től elnöki kinevezéséig a BKKB Nyomozási Bírói Csoportjának csoportvezető bírája volt. Számos publikáció szerzője, hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres előadója, angol és német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik – ismerteti a közlemény.

Május elején írtuk meg, hogy a Fővárosi Törvényszék véleménynyilvánító összbírói értekezletének döntő többsége Matusik Tamást támogatta Tatár-Kis Péterrel szemben az FT elnöki posztjára pályázó két aspiráns közül. A titkos szavazáson a bírói fórum résztvevőinek 68,42 százaléka Matusik pályázata mellett voksolt, míg Tatár-Kisét 33,75 százaléknyian támogatták.

Az FT elnöki posztjára Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írta ki a pályázatot április 30-i határidővel, miután az eddigi elnök, a posztra újra pályázó Tatár-Kis Péter hatéves, határozott idejű elnöki megbízatása lejártához közeledett. A Fővárosi Törvényszék éléről távozó Tatár-Kis Péter 2019-től megbízott, 2020-tól kinevezett elnöke volt a bíróságnak.

Tatár-Kis egyébként Kovács Zoltán, az Orbán-kormány eddigi nemzetközi kommunikációs államtitkárának sógora, és az ország legkisebb bíróságáról, a Balassagyarmati Törvényszékről került a legnagyobb bíróság, az FT élére. Neve felbukkant a Schadl-ügyben is, miután kiderült, hogy Senyei közvetítésével találkozott a végrehajtói kar korábbi elnökével, aki arra akarta rávenni, hogy rúgjon ki egy bírót. Tatár-Kis elismerte, hogy találkozott Schadl Györggyel, de visszautasította, hogy a bíró eltávolításáról beszéltek volna.

A másik pályázó, Matusik Tamás a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája, a 2018–24 közötti Országos Bírói Tanács (OBT) tagja, 2023 júniusától 2024 januárjáig pedig az első, közvetlenül a bírák által megválasztott elnöke volt. Korábban az OBT elnöki posztját a tagok féléves rotációban töltötték be, de az Európai Bizottság nyomására, az uniós pénzek feltételeként megszabott igazságügyi reform során az OBT megerősített jogköröket kapott, és az elnöki mandátum háromévesre nőtt.

Matusik rendszeresen kiállt a bírói integritás és a bírák függetlensége mellett, emiatt gyakorta került a fideszes propaganda célkeresztjébe. Azzal vádolták, hogy a „Soros-hálózat ügynöke”, de felrótták neki, hogy találkozott a korábbi amerikai nagykövettel, David Pressmannal. Matusik felszólalt a bírák tavaly év eleji tüntetésén is, ahol azt hangsúlyozta, hogy a tiltakozás nem a bérekről, hanem a jogállamiság és a bírói függetlenség védelméről szól. Tiltakozott a bírák listázása ellen, és megvédte a Tisza-applikációt letöltő bírókat, mondván, „a listázott bírák nem folytattak politikai tevékenységet”. Emiatt, de egyéb ügyekben is többször szembekerült Varga Zs. András Kúria-elnökkel, aki szintén tagja az OBT-nek.

Az általunk megkérdezett bírók egyértelműen Matusik pályázatát nevezték jobbnak, egyikük azt mondta, ég és föld a különbség a két munka között, Tatár-Kisé általánosságokat tartalmaz és az eddigi hatéves munkája folytatását ígéri, statisztikákkal megtámogatva, míg a Matusiké egy progresszív, európai bíróság megteremtése mellett érvelt