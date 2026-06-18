Három hete várunk, Leisztinger Tamás nem válaszol

Népszava;közlemény;

2026-06-18 05:55:00 CEST

A tulajdonos többszöri kérésünk ellenére három hét alatt sem fogalmazta meg írásban, mik az elképzelései a lap és az online portál jövőjét illetően.

Tisztelt olvasóink, kedves barátaink!

Ma három hete jelent meg legutóbb nyomtatásban a Népszava. Noha a szerkesztőség azóta is minden nap elkészíti a másnapi újságot, legnagyobb sajnálatunkra ezt csak elektronikus formában tudjuk előfizetőinknek eljuttatni; mindazok pedig, akik az árushelyeken jutottak hozzá a laphoz, nélkülözni kénytelenek azt.

Ez a szerkesztőség számára rendkívül nyomasztó, hiszen nemcsak a munkánk, hanem a szenvedélyünk is a lapkészítés, és tisztában vagyunk azzal, hogy olvasóink a kinyomtatott újságot szeretnék kézbe venni. Mi azonban e pillanatban ugyanúgy a helyzet foglyai vagyunk, ahogy önök: a Népszava tulajdonosa, Leisztinger Tamás szórványos üzenetei nem nyitnak teret a tárgyalásra, a lehetőségek számbavételére, az előrelépésre. A tulajdonos többszöri kérésünk ellenére három hét alatt sem fogalmazta meg írásban, mik az elképzelései a lap és az online portál jövőjét illetően, mit vállal és mit vár el.

Mint önök is tudják, a Népszava kiadója az elmúlt évben jelentős tartozást halmozott fel a nem rendezett nyomdaszámlák és terjesztési díjak miatt. Az első lépés e tartozás kifizetése lehet, ezt követően kell kidolgozni a gazdaságos működtetés távlati programját. A tulajdonosnak jeleztük azt is, hogy hosszú távon szeretnénk biztosítottnak látni a Népszava jövőjét. Továbbra is várjuk az írásba foglalt tárgyalási ajánlatot - vagy legalább a világos tulajdonosi döntést.

Szeretnénk ugyanakkor leszögezni: egyes pályatársaink sugalmazásával ellentétben a Népszava sosem volt a NER része, a tartalomra soha, semmilyen hatással nem volt az, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Népszavában is megjelentetett kormányhirdetéseket. Ezek kizárólag a mesterségesen monopolhelyzetbe hozott Mediaworks által kért, feltűnően túlárazott terjesztési- és nyomdaköltségek kifizetésében játszottak szerepet, azaz a NER nem a Népszavát, hanem saját tulajdonát, a Mediaworksöt támogatta a hirdetésekkel. Ezek elmaradása vezetett ahhoz az adóssághoz, amely miatt a NER által kreált Mediaworks felfüggesztette a lap kinyomtatását és terjesztését.

Munkavállalókként mi magunk is csak reméljük a helyzet megoldását, a nyomtatott lap megjelenésének mielőbbi újraindítását. Nem tehetünk mást, bízunk és várunk. Arra kérjük olvasóinkat is, legyenek még türelemmel, adjanak esélyt nekünk és a közös jövőnknek.

Köszönjük a támogatásukat,

a Népszava szerkesztősége