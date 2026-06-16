Nyugdíjazná a Fidesz korábbi képviselőjelöltje azokat, akik még mindig félelemmel akarják egyben tartani a jobboldalt

Fidesz;kongresszus;Király Nóra;

2026-06-16 11:36:00 CEST

Király Nóra ismét bírálta saját pártját. Előkerült a luxizás is.

Új irányra van szükség a Fideszben a párt korábbi, csepeli képviselőjelöltje szerint.

Király Nóra egy Facebook-bejegyzésében azt írta, huszonnégy év után nem könnyű megfogalmaznia a kritikáit, és inkább szomorúságot érzett, mint haragot a párt szombati kongresszusa után, amelyet online nézett végig, mert nem kapott meghívást, nem volt küldött, és semmilyen tisztsége nincs a Fideszben.

A politikus szerint a választás előtt már két évvel sokan jelezték felé, hogy az emberek elfordulnak a Fidesztől, és ebből kétharmados vereség lesz. Úgy fogalmazott, a terepen dolgozók beszéltek emberekkel, látták a csalódottságot, és érezték, hogy „valami nagyon eltört”. Király Nóra a baj egyik okát abban látja, hogy a Fidesz egyre messzebb került az emberek mindennapi életétől. A kampányt ahhoz hasonlította, mintha „Amerikába utaztunk volna”, miközben Magyarországon rengeteg családnak már egy balatoni hétvége is komoly anyagi döntés.

A bejegyzésben a luxizást is szóvá tette. A 10-20 milliós táskákat, a magángépeket, a több tízmilliárdos jachtokat és a felfoghatatlan fényűzést említette, amit ezek az emberek nem önerőből értek el, mégis érinthetetlenek voltak. Ezek szerinte felülírták azt, amit a terepen dolgozó jobboldali emberek próbáltak közvetíteni a pártvezetés felé.

Király Nóra azt írta, tiszteli azokat, akik a kongresszuson szerinte ki merték mondani a problémákat, és változtatni akarnak. Úgy látja, a szembenézést kérőket nem elhallgattatni kellene, hanem figyelni rájuk.

A poszt végén arról írt, hogy továbbra is hisz a jobboldali, keresztény, konzervatív, polgári gondolkodásban, de a kongresszus után úgy látja, „ugyanaz a kommunikációs irány és mentalitás” folytatódik. Szerinte a Fidesz vezetésének joga van ezt az utat választani, a kritikus megszólalóknak pedig el kell dönteniük, tudnak-e és meddig ezen az úton továbbmenni. „A szembenézést kérő, a Fideszt szívvel-lélekkel és normális értékrenddel újjáépíteni szándékozók elhallgattatása helyett ideje lenne azokat a régi reflexeket és embereket végre nyugdíjazni, akik a jobboldalt még mindig félelemmel akarják egyben tartani” - zárta sorait Király Nóra.