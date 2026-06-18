Vitézy Dávid: Kiválóan és terv szerint haladunk az uniós források megszerzésével

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-18 11:42:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter szerint nem kellett visszafogni az elképzeléseket.

Az országos tisztifőorvos után Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Szondi Vanda szóvivő ismertette a kormányülésen meghozott döntéseket. A tárcavezető azzal kezdte, noha vannak „ellendrukkerek” a magyar közéletben, akik azért szurkolnak, hogy ne tudják hazahozni az uniós pénzeket, most jó hírekről tud beszámolni: menetrend szerint halad a három héttel ezelőtti brüsszeli politikai megállapodás végrehajtása. Magyarország június 9-én benyújtotta az RRF-terv új verzióját az Európai Bizottságnak, jelenleg ennek a véleményezési szakasza zajlik. Ez az egyes szupermérföldkövek szövegezéséről, az egyes projektek konkrét vállalásairól, technikai jellegű kérdésről szólnak.

Kiválóan és terv szerint haladunk, nem kellett csökkentenünk a meghatározott célt a 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás hazahozataláról – mondta Vitézy Dávid. Hozzátette, ennek a legfontosabb eleme a helyreállítási terv véglegesítése, ez a napokban a Bizottságban zárul, annak tartalmát nyilvánosságra hozzák. Az elektromoshálózat-fejlesztési tervekről szóló pályázatot már kiírták, ez a beruházási csomag része a megállapodásnak, pályáztatni kell a szolgáltatókat, akik majd ezt végrehajtják. A kormány a tegnapi ülésén az ehhez szükséges jogalkotást eldöntötte, ez ma este megjelenik a Magyar Közlönyben, és a pályázatot már társadalmi egyeztetésre bocsátották – ismertette.

Várhatóan a jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedésszervezéssel kapcsolatos jogszabályokat, ami az új HÉV-ek és InterCity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat tartalmazza, a Bizottság kérésének megfelelően. A harmadik nagy komponens a Magyar Fejlesztési Bank, ahol nemrég vezetőváltás is történt. A cél, hogy az eddigi igen közeli politikai felügyelet helyett egy erősebben gazdasági logikán működő, racionalitás mentén irányított fejlesztési bankként működjön.

A parlament törvényalkotási bizottsága a korrupcióellenes intézkedésekről és a kekvák átalakításáról szóló törvényjavaslathoz egy módosító csomagról dönt ma. Vitézy Dávid szerint nem volt mód a széles társadalmi egyeztetésre a szűkös, augusztus 31-i határidő miatt, de a parlamenti vitával párhuzamosan számos érintett szervezetekkel egyeztetett az igazságügyi minisztérium. Kiemelte azt is, hogy a vagyonnyilatkozatokkal összefüggésével további szigorításokról döntöttek, bírságot kockáztathat, ha valaki nem tesz eleget a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos kötelezettségeinek.

A vádkorrekciós eljárásokban is további kiegészítések történnek, a pótmagánvád ki lesz terjesztve. A nemzetbiztonsági és védelmi közbeszerzéseknél erősödik az ajánlatkérők felelőssége, lesz jogorvoslatra lehetőség, az Integritás Hatóság vizsgálhatja majd ezeket a beszerzéseket. Jelentősen bővül a közérdekű adatokhoz hozzáférés, átláthatóbbá válik az adatok keresése. A magántőkealapok esetében tényleges tulajdonos megismerésére vonatkozó szabályok bekerültek a jogszabály-módosítási javaslatba. Az Integritás Hatóság jelentősen megnövekedő hatásköreire és munkaterheire tekintettel azt javasolják, hogy az elnök munkáját ne kettő, hanem négy alelnök segítse a jövőben.

Először a helyreállítási alappal szeretnének végezni, aztán jöhet az operatív programok újratervezése. Tegnap már születtek olyan döntések, amelyek az uniós pénzek felhasználásának központosítását szolgálják.