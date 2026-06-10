540 milliárd forintos energetikai pályázatot hirdetett a Tisza-kormány úgy, hogy jóvá sem hagyták a magyar helyreállítási tervet

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2026-06-10 20:05:00 CEST

Az összeg lényegében lefedi az előzetesen felszabadított 1,4 milliárd eurós uniós forrást.

Összesen 540 milliárd forintos keretösszeggel hirdetett meg vissza nem térítendő támogatási programokat az áramhálózati engedélyeseknek a Tisza-kormány a nemrég felszabadított uniós RRF-forrásokból. A határidő azonban nagyon szorít, a pályázóknak a beadásra mindössze egy hónapjuk van – számol be a Portfolio.

Mint ahogy a portál is kiemeli, az említett összeg lényegében fed egy 1,4 milliárd eurós keretet az RRF-ben. A most feltöltött tervezeteket még a héten lehet véleményezni. Ezt követően jön a pályázási időszak, amire egy rendkívül szűk, mindössze egy hónapjuk lesz június 19. és július 20. között. A gyors beadás kényszere mögött valójában az áll, hogy az RRF-források végső végrehajtási határideje 2030. december 31., miközben komplex és időigényes energetikai beruházásokról van szó – jegyzi meg a lap. A Tisza-kormány egyébként csak most adta le Magyarország módosított RRF-tervét.

A cikk szerint a rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat biztosításáról szóló tervezet a nagyobb, 486 milliárd forintos keretösszegű konstrukció, amely az időjárásfüggő megújuló energiaforrások (kiemelten a napelemes rendszerek) rendszerbe integrálását célozza. A programban a villamosenergia-elosztók maximum 75 százalék, míg az átviteli rendszerirányító legfeljebb 90 százalékos támogatási intenzitás mellett igényelhet önrészt igénylő forrásokat a nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózatok, valamint alállomások strukturális fejlesztésére.

A másik, ennél jóval kisebb összegű, 54 milliárd forintos keretű pályázat kifejezetten az okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzésére és lakossági/ipari telepítésére fókuszál. Itt a támogatás mértéke 100 százalékos, vagyis az elosztótársaságoknak nem szükséges hozzá önerőt biztosítaniuk. Pályázni kizárólagosan az áramhálózati engedélyesek tudnak, tehát az átviteli rendszerirányító (MAVIR), valamint a 6 területi elosztói társaság – az EON, az OPUS TITÁSZ, az ELMŰ és az MVM hálózati vállalatai.