Szondi Vanda szerint a Tisza-kormánynak nincs ráhatása a nyomtatott sajtó működésére

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2026-06-18 13:00:00 CEST

Jó üzenet a világnak, ha Magyarország az egyetlen ország, ahol nem marad nyomtatott napilap? - tette fel a kérdést a Népszava. Szondi Vanda kormányszóvivői válasza szerint erre a Tisza-kormánynak nincs ráhatása. – Állami támogatást demokráciában célzottan nem lehet adni ilyenre, az pedig a piaci igényekkel való nem találkozás, hogy nem tudtak fennmaradni – intézte el a kérdést a kormányszóvivő.

A HÉV-ek járműcseréje a helyreállítási alap forrásaiból meg tud valósulni - mondta Vitézy Dávid. Átfogó bérlakásépítési és kollégiumépítési program is lesz. A lakhatási válság és a kollégiumi férőhely-hiány legsúlyosabban értelemszerűen Budapestet és más, vidéki egyetemvárosokat érint, így ezek lesznek a fókuszban.

Vitézy Dávid abban bízik, hogy a Bajcsy-Zsilinszky-úti villamosvonal-fejlesztés is elindulhat a források segítségével. A CAF-villamosok teljes beszerzését és a korábbi trolibeszerzéseket a kormány beforgatja a helyreállítási alapba, ezzel javítják a főváros mozgásterét.