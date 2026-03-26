Munkaidőben gyűjtötték az aláírásokat a fideszes jelöltnek az Esztergomi Járási Hivatal munkatársai

Fidesz;Esztergom;kormánytisztviselők;járási hivatalok;Erős Gábor;

2026-03-26 08:07:00 CET

Az állami alkalmazott kormánytisztviselők a járási hivatal szerint szabadságon voltak, azonban a kiszivárgott jelenléti ívek alapján aznap dolgoztak, legalábbis papíron.

Március 9-én az Esztergomi Járási Hivatal négy kormánytisztviselője az állami szervezet hivatali autójával indult útnak, hogy támogató aláírásokat gyűjtsön Erős Gábor fideszes országgyűlési képviselőnek – értesült a 24.hu.

A lap információ szerint a Komárom-Esztergom vármegyei 2-es választókerületben induló fideszes jelöltnek kampányoló állami alkalmazottak olyan településeket kerestek föl, melyek nem tartoznak a járási hivatal illetékességi körébe. A aláírásgyűjtést végző állami alkalmazottakról több fotó is készült, a képeken pedig az látszik, hogy mindegyikük kezében mappa van, így járnak házról házra. Egyes képeken Erős Gábor neve, valamint az aláírásgyűjtő íveken szereplő „Fidesz – a biztos választás” kormánypárti szlogen is kiolvasható.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a lap érdeklődésére azzal védekezett, hogy munkatársaik szabadságon voltak, a gépjárművet a hivatal szabályzata alapján magáncélú használatra vette igénybe egyikük, így a felmerülő költségeket ő viseli. A 24.hu azonban megismerte a négy kormánytisztviselő közül kettőnek az aznapi jelenléti ívét, amely szerint papíron mindketten a hivatalban dolgoztak az aláírásgyűjtés idején.

A munkaidőben kifejtett kampánytevékenységet – így az aláírásgyűjtést is – tiltják a törvények. A jogszabályok politikai semlegességet követelnek meg tőlük, és tiltják, hogy munkájukat politikai érdekek szolgálatába állítsák. A kormánytisztviselők pártban nem viselhetnek tisztséget, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhatnak. Kivételnek számít, ha valaki munkaidőn kívül, magánemberként gyűjt aláírásokat, illetve az is, ha jelöltként indul a választáson – mint ahogy a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjei között fel is tűnik több kormányhivatali vezető.

Ugyancsak vonatkozhatnak a kampánytevékenységre a Büntető törvénykönyv rendelkezései, ugyanis a tisztviselők nem utasíthatók aláírásgyűjtésre, tehát ha valaki nyomást gyakorolt rájuk ennek érdekében, akkor súlyosabb esetekben a hivatali visszaélés gyanúja is felmerülhet. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal szerint sem a járási hivatal, sem a kormányhivatal vezetése nem utasította a munkatársakat pártpolitikai tevékenységre.

A lap megkeresésére a fideszes Erős Gábor azt közölte, hogy nem tudott a történtekről. „Nem akarom elhinni, hogy munkaidőben valaki ilyet csinál” – fogalmazott. A portál azonban jelezte a kormánypárti politikusnak, hogy fényképek és jelenléti ívek is bizonyítják a történteket, mire ő azt mondta, tájékozódnia kell az ügyben.

A Fidesz a 2026-os választási kampányban nem először használja fel a minisztériumi, illetve az állami infrastruktúrát, ami hivatalosan nem megengedett. Legutóbb Lázár János építési és közlekedési miniszter bakizott, amikor nyitva maradt a kamera előtt a Lázárinfó forgatókönyve, amelyen számos minisztériumi dolgozót megneveznek.