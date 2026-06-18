Célkeresztben a dohány-, és a kaszinókoncessziók

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2026-06-18 16:16:00 CEST

A Magyar-kormány átfogó vizsgálatot rendelt el a teljes kaszinóbizniszre, a feladatot a Pénzügyminisztérium, illetve a Vitézy felügyelete alá tartozó Nemzeti Koncessziós Iroda kapta.

A kormány teljes körű vizsgálatokat indít a dohányforgalmazási és kaszinókoncessziók ügyében – jelentette be a kabinet döntését Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón. A miniszter emlékeztetett arra, hogy az idén januárban és februárban – közvetlenül a választások előtt – az előző kormány gyakorlatilag az összes vidéki városban működő kaszinó koncesszióját meghosszabbította.

A miniszter elmondta, hogy a kormánya átfogó vizsgálatot rendelt el a teljes kaszinóbizniszre, a feladatot a Pénzügyminisztérium, illetve a Vitézy felügyelete alá tartozó Nemzeti Koncessziós Iroda kapta. Egyrészt a választások előtti pályáztatás körülményeit vizsgálják meg, illetve a szabályozás azon részét tekintik át, amely teljesen beszűkítette néhány „megbízható kaszinóüzemeltető” minősítésű cégre a lehetséges koncessziós jogosultak körét.

Volt olyan cég, amely idén januárban 35 évre kapott kaszinóüzemeltetési jogot, vagyis egészen 2061-ig nem kell versenyeznie az adott városban a szerencsejáték-szervezési tevékenység végzésének jogáért. Többek között a Garancsi István és Habony Árpád tulajdonában lévő LVC Diamond Kft. üzemeltetheti 2061-ig a debreceni kaszinót, miután rendkívül szerencsés véletlen folytán az előző szerződés idén januárban járt le. A 35 év az elvileg adható leghosszabb idő. Emellett Szegeden, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán és Sopronban is meghosszabbították idén januárban, illetve februárban az üzemeltetési jogokat.

A koncessziók nyertesei a korábbi kormányhoz közelálló üzletemberekből álló körből kerültek ki, ahogy 2010 óta mindig. 2010 előtt még nagy nemzetközi cégek nyertek koncessziót, vagyis valódi verseny volt, ezzel szemben a második Orbán-kormány hatalomra kerülése után csak olyan, a Fidesz vezetőjéhez kapcsolódó üzletemberek üzemeltettek kaszinókat, mint a néhai Andy Vajna. A kaszinóbiznisz az első olyan piacot jelentette a NER számára, ahol megkezdte az „eredeti tőkefelhalmozását”.

A kormány átvilágítja a dohányforgalmazási és trafiküzemeltetői koncessziókat is – mondta Vitézy Dávid. Az előbbi arra a nagykereskedő cégre, az Országos Dohányboltellátó Kft.-re vonatkozik, amely monopolhelyzetben van a trafikok ellátásában, évi több mint 1100 milliárd forintos forgalommal. A cég fő tulajdonosa az a Sánta János hódmezővásárhelyi vállalkozó és Lázár János barátja, akinek a számítógépén készült a trafiktörvény-javaslat azon verziója, amit az Orbán-kormány Brüsszelbe küldött véleményezésre.

Vitézy arra tett ígéretet, hogy a monopolhelyzetet létrehozó teljes szabályozási környezetet felülvizsgálják. Ugyancsak górcső alá veszik a közel 5800 trafik üzemeltetésének körülményeit. Elvileg egy vállalkozó legfeljebb öt trafikot üzemeltethetne, ennek ellenére vannak olyan cégcsoportok, amelyek ötnél lényegesen több üzletet működtetnek. Felülvizsgálják a trafikokkal kapcsolatos önkormányzati panaszokat is.

Vitézy leszögezte: nem cél a dohánytermékek népszerűsítése, a kormány semmiképp sem ebbe az irányba indul el, ám megvizsgálják, mit lehet kezdeni azokkal a szerződésekkel, amelyek révén többen verseny nélkül jutottak a jövedelmező üzlethez.