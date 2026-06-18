Tovább csökken a benzin és a gázolaj piaci ára

Péntektől újabb, bruttó 7-7 forintos árcsökkentés érkezik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árában – írja a Holtankoljak.hu.
A portál kiemeli, a héten bejelentett változások összességében már számottevő mérséklődést eredményeznek, különösen a gázolaj esetében.
A kedvező folyamatok hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll, amely az elmúlt napokban folyamatos nyomást helyezett az üzemanyagárakra.
Így a 95-ös benzin literenkénti átlagára 620 forint, a gázolajé 632 forint lesz.Magyar Péter: A Tisza-kormány kivezeti a védett üzemanyagárat
Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebookon jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését. A kormányfő azt ígérte, hogy a Tisza-kormány fenntartja a jövedéki adó csökkentését, miképp a Mol is fenntartja a csökkentett árréseket. „Apropó, valaki megkérdezné a Fidesz vezetőit és a mostanában utcára tett hazug propagandistáikat, hogy hol van az 1000 forintos benzinár, amivel a választások előtt riogatták az embereket?” – tette fel a kérdést, majd zárásképp megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havonta 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek.
Mint ismert, az Orbán-kormány 2026. március 9-én tett bejelentést a védett üzemanyagár bevezetéséről, ami benzinnél 595, a gázolajnál 615 forintot jelent literenként.A Tisza-kormánynak ezt gyökeresen át kell gondolnia, a védett üzemanyagár jelen formájában fenntarthatatlanKiszámolták, hosszú távon az autósok és az adófizetők veszítenek, a bankok nyernek a védett üzemanyagárakon