Tovább csökken a benzin és a gázolaj piaci ára

üzemanyag;benzin;gázolaj;tankolás;

2026-06-18 13:09:00 CEST

A nemzetközi olajárak visszaesése miatt.

Péntektől újabb, bruttó 7-7 forintos árcsökkentés érkezik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árában – írja a Holtankoljak.hu.

A portál kiemeli, a héten bejelentett változások összességében már számottevő mérséklődést eredményeznek, különösen a gázolaj esetében.

A kedvező folyamatok hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll, amely az elmúlt napokban folyamatos nyomást helyezett az üzemanyagárakra.

Így a 95-ös benzin literenkénti átlagára 620 forint, a gázolajé 632 forint lesz.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebookon jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését. A kormányfő azt ígérte, hogy a Tisza-kormány fenntartja a jövedéki adó csökkentését, miképp a Mol is fenntartja a csökkentett árréseket. „Apropó, valaki megkérdezné a Fidesz vezetőit és a mostanában utcára tett hazug propagandistáikat, hogy hol van az 1000 forintos benzinár, amivel a választások előtt riogatták az embereket?” – tette fel a kérdést, majd zárásképp megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havonta 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek.

Mint ismert, az Orbán-kormány 2026. március 9-én tett bejelentést a védett üzemanyagár bevezetéséről, ami benzinnél 595, a gázolajnál 615 forintot jelent literenként.