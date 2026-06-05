letartóztatás;Molnár Zsolt;Láng Zsolt;Ligeti Miklós; NER;Őrsi Gergely;

„Ez egy foglyul ejtett állam volt, egy foglyul ejtett ügyészséggel”

„Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatása mögött az állhat, hogy előkerülhettek olyan tanúk, akik eddig kussoltak”

Ligeti Miklós szerint ez a NER önlelepleződése, ezért továbbra is a Legfőbb Ügyész távozását sürgeti.

„Ez egy foglyul ejtett állam volt, egy foglyul ejtett ügyészséggel. Ha a politikai védelem szűnt meg, és azért léptek fel, akkor ez a foglyul ejtés végének egyik jele. És önleleplező bizonyíték arra nézve, hogy a NER alatt tényleg politikai alapon szelektáltak a bűnügyek között” – mondta lapunknak Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója.

A szakértőt azután kerestük, hogy újabb szakaszába lépett az „óbudai korrupciós ügy.” A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökig több politikust és önkormányzati szereplőt állított elő, többeket letartóztattak. A szocialista Molnár Zsoltot bilincsben vitték el.

„Lassan az a kérdés, hogy van-e olyan korrupciós ügy ebben az országban, amelynek Molnár Zsolt nem a gyanúsítottja?” 

– jegyezte meg a fejlemények kapcsán Ligeti Miklós, hozzátéve: az, hogy Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását is elrendelték, „azt jelenti, velük szemben a gyanú szilárd, és a hatóságok tartanak attól, hogy például összebeszéléssel vagy bizonyítékok manipulálásával nehezítenék az ellenük zajló eljárást.”

Mint ismert, a Pannon Park Forest Kft. éveken át parkfenntartási és városüzemeltetési megbízásokat nyert el budapesti önkormányzatoknál. A cég viszont az ügyészség szerint nem pusztán piaci alapon jutott munkához, hanem politikai közbenjárók – például Molnár Zsolt – segítségével.

Ligeti úgy vélte, a mostani ügy azért is figyelemre méltó, mert több politikai oldal szereplőit érinti. „Régóta sejthető volt, hogy bizonyos önkormányzatoknál fennmaradtak a korábbi politikai együttműködések” – fogalmazott. Mint emlékeztetett, különösen a parkolási ügyek és egyes önkormányzati közbeszerzések és beszerzések körül lehetett érzékelni olyan informális kapcsolatokat, amelyek átíveltek a párthatárokon.

A nyomozás alapján sárosak lehetnek óbudai, és II. kerületi önkormányzati vezetők és képviselők is, akiknek – az ügyészség szerint – korrupciós pénzeket juttatott Z. Zsolt a Pannon Park feje.

A cég vállalkozói köre a II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt fideszes, majd Őrsi Gergely független polgármestereknek is rendszeresen „tejelhetett” különböző előnyök kivívásáért. Illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően a fideszes Láng Zsoltot, továbbá Gór Csaba választókerületi elnököt is lefizették.

Két ex-momentumos politikust azzal gyanúsítanak, hogy pénzért cserébe állították le a politikai támadásaikat a cég óbudai üzelmei ellen. A volt önkormányzati képviselő Szkaliczki Tünde és az akkori pártigazgató Matisz Károly tagságát a Momentum csütörtökön felfüggesztette. Mellettük egyébként szintén letartóztatták Puskás Pétert, aki volt óbudai fideszes alpolgármesterként vesztegethette meg az ellenzéki politikusokat.

Az ügy másik szála szerint a cégcsoport képviselője Kőhegyi István pécsi MSZP-s politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül. Szerdán a rendőrség a céggel még évekkel ezelőtt dolgozó XV.kerületi önkormányzathoz is kiszállt. Itt azonban senkit nem állítottak elő, nem történt gyanúsítás, csupán a parkfenntartással kapcsolatos dokumentumokat foglalták le.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt írta: „Milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy tíz éve húzódó majd kétmilliárdos korrupciós ügyben.” A kormányfő továbbá hozzátette: „ez ám az igazi nagykoalíció.” 

„Lehet, hogy a NER vége csak közvetve hatott erre a folyamatra. Most került elő, vagy adott olyan bizonyítékot valaki, aki a NER-ben még kussolt” 

– mondta ennek kapcsán a Népszavának Ligeti Miklós. Szerinte ezt támaszthatja alá az is, hogy több olyan tetszhalott ügy mozdult meg egyszerre, amelyek hosszú ideje nem haladtak érdemben.

A nyomozásban gyanúsítottként érintett Gór Csaba kapcsán Ligeti megjegyezte: számára az ő személye azért érdekes, mert a korábbi II. kerületi fideszes politikus a Magyar Nemzeti Bank alapítványához, a PADME-hoz került vezető pozícióba a jegybanki átalakítások után.

„Ő egy bukott II. kerületi fideszes vezető volt, akit a Matolcsy-korszak lezárása után neveztek ki a PADME élére” – fogalmazott Ligeti, aki szerint a politikus korábbi szerepét és viselt dolgait a közéletben nyilván ismerték a párttársai. Ezért kérdésesnek tartja, hogy mennyire hiteles a jegybanki alapítványok megtisztítására irányuló szándék. (Gór szerdán visszalépett a kurátorságtól.)

A szakértő felidézte: a Transparency International régóta bízott abban, hogy egy politikai fordulat után nem feltétlenül személyi változásokra lesz szükség az igazságszolgáltatásban, hanem arra, hogy az intézmények szabadabban végezhessék a munkájukat. „A szájkosarak és a kötőfékek lekerülnek. Nem kell itt óriási változás az ügyészségen belül, hanem csak egyszerűen az, hogy tehessék a dolgukat” – hangsúlyozta Ligeti Miklós, aki azonban változatlanul úgy tartja, hogy a NER-ben kompromittálódott vezetőknek – mások mellett a legfőbb ügyésznek is – távozniuk kell.

Van, ahol ejtik az ügyeket

Ejtette a gyülekezési szabadság megsértése vádat a tavalyi Pécs Pride szervezőjével szemben – írta a Népszavának küldött közleményében a pécsi ügyészség. A vádhatóság az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére hivatkozva döntött az eljárás befejezése mellett.

A pécsi ügyészség az idén februárban emelt vádat a férfi ellen a baranyai megyeszékhelyen 2025 októberében megtartott Pride megszervezése miatt az elkövetés idején hatályos jogszabályok alapján, ám a vádirat benyújtását követően, 2026 áprilisában az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több pontban sérti az uniós jogot.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség pedig Karácsony Gergellyel főpolgármesterrel szemben ejtette az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének miatt emelt vádat, a kerületi vádhatóság indoklása ugyanaz volt, mint a pécsi esetben.

A várbeli minisztériumok falait a többi között Benczúr Gyula, Orlai Petrich Soma, Barabás Miklós alkotásaival díszítették. Ezeket tehát nem láthatta a nagyközönség, csak a minisztériumok politikusai és más munkatársai. A múzeumi kölcsönzés más állami intézményeket is érint. Mutatjuk a listát.