„Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatása mögött az állhat, hogy előkerülhettek olyan tanúk, akik eddig kussoltak”

letartóztatás;Molnár Zsolt;Láng Zsolt;Ligeti Miklós; NER;Őrsi Gergely;

2026-06-05 05:45:00 CEST

Ligeti Miklós szerint ez a NER önlelepleződése, ezért továbbra is a Legfőbb Ügyész távozását sürgeti.

„Ez egy foglyul ejtett állam volt, egy foglyul ejtett ügyészséggel. Ha a politikai védelem szűnt meg, és azért léptek fel, akkor ez a foglyul ejtés végének egyik jele. És önleleplező bizonyíték arra nézve, hogy a NER alatt tényleg politikai alapon szelektáltak a bűnügyek között” – mondta lapunknak Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója.

A szakértőt azután kerestük, hogy újabb szakaszába lépett az „óbudai korrupciós ügy.” A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökig több politikust és önkormányzati szereplőt állított elő, többeket letartóztattak. A szocialista Molnár Zsoltot bilincsben vitték el.

„Lassan az a kérdés, hogy van-e olyan korrupciós ügy ebben az országban, amelynek Molnár Zsolt nem a gyanúsítottja?”

– jegyezte meg a fejlemények kapcsán Ligeti Miklós, hozzátéve: az, hogy Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását is elrendelték, „azt jelenti, velük szemben a gyanú szilárd, és a hatóságok tartanak attól, hogy például összebeszéléssel vagy bizonyítékok manipulálásával nehezítenék az ellenük zajló eljárást.”

Mint ismert, a Pannon Park Forest Kft. éveken át parkfenntartási és városüzemeltetési megbízásokat nyert el budapesti önkormányzatoknál. A cég viszont az ügyészség szerint nem pusztán piaci alapon jutott munkához, hanem politikai közbenjárók – például Molnár Zsolt – segítségével.

Ligeti úgy vélte, a mostani ügy azért is figyelemre méltó, mert több politikai oldal szereplőit érinti. „Régóta sejthető volt, hogy bizonyos önkormányzatoknál fennmaradtak a korábbi politikai együttműködések” – fogalmazott. Mint emlékeztetett, különösen a parkolási ügyek és egyes önkormányzati közbeszerzések és beszerzések körül lehetett érzékelni olyan informális kapcsolatokat, amelyek átíveltek a párthatárokon.

A nyomozás alapján sárosak lehetnek óbudai, és II. kerületi önkormányzati vezetők és képviselők is, akiknek – az ügyészség szerint – korrupciós pénzeket juttatott Z. Zsolt a Pannon Park feje.

A cég vállalkozói köre a II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt fideszes, majd Őrsi Gergely független polgármestereknek is rendszeresen „tejelhetett” különböző előnyök kivívásáért. Illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően a fideszes Láng Zsoltot, továbbá Gór Csaba választókerületi elnököt is lefizették.

Két ex-momentumos politikust azzal gyanúsítanak, hogy pénzért cserébe állították le a politikai támadásaikat a cég óbudai üzelmei ellen. A volt önkormányzati képviselő Szkaliczki Tünde és az akkori pártigazgató Matisz Károly tagságát a Momentum csütörtökön felfüggesztette. Mellettük egyébként szintén letartóztatták Puskás Pétert, aki volt óbudai fideszes alpolgármesterként vesztegethette meg az ellenzéki politikusokat.

Az ügy másik szála szerint a cégcsoport képviselője Kőhegyi István pécsi MSZP-s politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül. Szerdán a rendőrség a céggel még évekkel ezelőtt dolgozó XV.kerületi önkormányzathoz is kiszállt. Itt azonban senkit nem állítottak elő, nem történt gyanúsítás, csupán a parkfenntartással kapcsolatos dokumentumokat foglalták le.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt írta: „Milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy tíz éve húzódó majd kétmilliárdos korrupciós ügyben.” A kormányfő továbbá hozzátette: „ez ám az igazi nagykoalíció.”

„Lehet, hogy a NER vége csak közvetve hatott erre a folyamatra. Most került elő, vagy adott olyan bizonyítékot valaki, aki a NER-ben még kussolt”

– mondta ennek kapcsán a Népszavának Ligeti Miklós. Szerinte ezt támaszthatja alá az is, hogy több olyan tetszhalott ügy mozdult meg egyszerre, amelyek hosszú ideje nem haladtak érdemben.

A nyomozásban gyanúsítottként érintett Gór Csaba kapcsán Ligeti megjegyezte: számára az ő személye azért érdekes, mert a korábbi II. kerületi fideszes politikus a Magyar Nemzeti Bank alapítványához, a PADME-hoz került vezető pozícióba a jegybanki átalakítások után.

„Ő egy bukott II. kerületi fideszes vezető volt, akit a Matolcsy-korszak lezárása után neveztek ki a PADME élére” – fogalmazott Ligeti, aki szerint a politikus korábbi szerepét és viselt dolgait a közéletben nyilván ismerték a párttársai. Ezért kérdésesnek tartja, hogy mennyire hiteles a jegybanki alapítványok megtisztítására irányuló szándék. (Gór szerdán visszalépett a kurátorságtól.)

A szakértő felidézte: a Transparency International régóta bízott abban, hogy egy politikai fordulat után nem feltétlenül személyi változásokra lesz szükség az igazságszolgáltatásban, hanem arra, hogy az intézmények szabadabban végezhessék a munkájukat. „A szájkosarak és a kötőfékek lekerülnek. Nem kell itt óriási változás az ügyészségen belül, hanem csak egyszerűen az, hogy tehessék a dolgukat” – hangsúlyozta Ligeti Miklós, aki azonban változatlanul úgy tartja, hogy a NER-ben kompromittálódott vezetőknek – mások mellett a legfőbb ügyésznek is – távozniuk kell.