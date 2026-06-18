MKIF: A halálos balesetek egyike sem az M1 bővítés alatt álló szakaszán történt

magyarázat;halálos balesetek;Mészáros Lőrinc;koncesszió;M1-es autópálya;terelések;Szíjj László;

2026-06-18 18:38:00 CEST

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tragédiákkal kapcsolatban ma azt közölte, hogy rendkívüli ellenőrzéseket végeznek az érintett autópálya-szakaszokon.

A múlt héten az autópályákon történt halálos balesetek egyike sem az M1 bővítés alatt álló szakaszán történt – írta csütörtök délutáni közleményében a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt., reagálva a délelőtti kormányszóvivői tájékoztatón a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséről, üzemeltetéséről elhangzottakra. Arról mi is beszámoltunk, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tragédiákkal kapcsolatban azt mondta, hogy rendkívüli ellenőrzéseket végeznek az érintett autópálya-szakaszokon és áttekintik azt is, hogy az útjelző táblák, közlekedési szabályozások megfelelőek-e.

Az M1-es esetében fontos látni, hogy nem egy állami beruházás zajlik rajta, hanem miután 35 évre koncesszióba adták az autópályákat a Mészáros-Szíjj-párosnak, a forgalmi rendet is a koncesszor dönti el jelenleg és nem a kormányzat – jegyezte meg a kormányszóvivőin Vitézy Dávid, aki szerint minél több helyen végeznek egyszerre munkát, annál olcsóbb a cégnek, viszont ez azt is jelenti, hogy annál több helyen zárják le az utat, annál nehézkesebb a közlekedés és a nagyobb az esély a forgalom torlódására. A tárcavezető szerint mindez újabb példája annak, hogyan helyezte az Orbán-kormány a magánérdeket a közérdek elé.

Ezzel szemben az MKIF Zrt. azt írta, hogy a társaság szigorú megrendelői kontroll alatt áll, kizárólag az állam által jóváhagyott műszaki tartalmat valósíthatja meg. – A társaság által kezelt gyorsforgalmi úthálózatot érintő beavatkozások (felújítások, fejlesztések, bővítések) során kiépített terelések esetében lényeges szabályokat kell betartaniuk. Felújítási munkálatokat csak az állam által évenként, előre jóváhagyott program szerint végezhetnek, amelyben a terelések hossza, típusa, időtartama részletesen szerepel. Fejlesztések esetén a terelés hossza az állami többségű tervzsűri által jóváhagyott tervekben szerepel. Amennyiben a tervek műszaki tartalma eltér a műszaki előírásoktól, annak megvalósítása kizárólag az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság döntése alapján lehetséges – hangsúlyozták a közleményben.

A Mészáros Lőrinc és Szíjj László koncessziós társasága szerint az M1-es bővítései a közlekedésbiztonság erősítését, a gócpontok számának csökkentését szolgálják, és szerintük a rendőrség baleseti statisztikai adatai alapján a hosszabb terelésekkel érintett útszakaszon a személyi sérüléssel járó balesetek száma csökkent. Továbbá a terelésekben a jelentős teherforgalom miatt az előírtaknál szélesebb sávokat alkalmaznak.