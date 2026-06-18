Ismét elítélték a belgrádi iskolai lövöldözéssel vádolt fiú szüleit, de fellebbezések miatt folytatódik a büntetőper

börtönbüntetés;Belgrád;szülők;iskolai lövöldözés;másodfokú ítélet;

2026-06-18 21:55:00 CEST

Az elkövető 13 éves volt, amikor 2023. május 3-án kilenc osztálytársát és az iskolaőrt lelőtte egy általános iskolában.

A 2024 december végén meghozott elsőfokú ítélet újratárgyalásán is elítélték csütörtökön a több mint két évvel ezelőtti iskolai lövöldöző, az tragédia idején 13 éves fiú szüleit – írja a BBC. A diák 2023. május 3-án lelőtt hét lányt, egy fiút és egy iskolai őrt a belgrádi Vladislav Ribnikar iskolában. Egy másik lány később a kórházban halt meg. Az apa Vladimir Kecmanović 14,5 év, míg felesége, Miljana Kecmanović egy hónap híján három év letöltendő börtönbüntetést kapott.

A fiút pszichiátriai intézetben helyezték el, de szüleit egyaránt a kiskorú gyermek elhanyagolásával és bántalmazásával vádolták meg, apját a közbiztonság elleni súlyos bűncselekmény miatt is elmarasztalták. A védelem és az ügyészség fellebbezett a börtönbüntetések ellen. Zora Dobričanin, az áldozatok családjait képviselő ügyvéd a perről „hosszú küzdelemként” beszélt, amely a fellebbviteli bíróságon folytatódik.

Amint arról korábban beszámoltunk, a vádirat szerint a fiúnak az apja tanította meg a fegyverhasználatot, és rendszeresen jártak lőtérre. A férfi ugyan rendelkezett fegyvertartási engedéllyel, de fegyvereit nem az előírt biztonsági szabályok szerint tárolta. Az eljárás 2024 januárjában kezdődött a szülők és a lövészoktató ellen, akit 15 hónap szabadságvesztésre ítéltek. Az ügyész a kiszabható legmagasabb büntetéseket kérte a vádlottakra, és úgy vélte, nem lehet enyhítő körülményeket figyelembe venni, mert a vádlottak nem tanúsítottak sem megbánást, sem együttérzésüket nem fejezték ki az áldozatok hozzátartozóival.

Az iskolai ámokfutást követő éjszakán egy 20 éves fiatal a Belgrádhoz közeli Mladenovacon járókelőkre lőtt gépkarabéllyal, megölve nyolc embert. Az elkövetőt december elején húszévi börtönre ítélték. A két eset megrázta Szerbiát és tömegtüntetésekhez vezetett. Ezek nyomán a szerb kormány fegyverleadási amnesztiát hirdetett, Szerbia minden iskolájában állandó rendőri felügyeletet vezetett be, és megkezdte a büntetőjogi felelősségre vonhatóság alsó korhatárának 14-ről 12 évre csökkentését.