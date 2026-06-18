A megújuló V4-ek valamennyi miniszterelnöke elfogadta Magyar Péter meghívását június 23-ra

Újraindítjuk a Visegrádi Együttműködést! Örülök, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívásomat Budapestre és Gödöllőre június 23-ra – posztolta csütörtökön a Facebookon Magyar Péter. Az EU-csúcsra Brüsszelbe utazott kormányfő egy közös fotót is közölt V4-ek többi miniszterelnöke, Robert Fico, Donald Tusk és Andrej Babiš társaságában. – „Dolgozzunk közösen egy erős Közép-Európáért!” – szólította fel kollégáit Magyar Péter.
Lapunk is beszámolt róla, hogy a magyar miniszterelnök lengyelországi és ausztriai útjait követően, május végén jelentette be, hogy június 23-án Budapesten lesz a megújuló V4-ek első találkozója, amelyen akár Ausztria esetleges csatlakozása is szóba kerülhet. Christian Stocker osztrák kancellár Magyar Péter bécsi látogatásán ugyanakkor megjegyezte, hogy a V4-ek bővítésének kérdését először az eredeti tagállamok között kell megbeszélni.Magyar Péter: Június 23-án Budapesten lesz a megújuló V4-ek első találkozója
Ugyanakkor a Patrióták képviselőcsoportjának meghívására szintén Brüsszelben tartózkodó Orbán Viktor, meglehet, nem minden él nélkül cseh barátjával készült fotóját tette ki a Facebook-oldalára. – „Van, ami nem változik. Andrej Babis miniszterelnökkel Brüsszelben” – jegyezte meg a volt kormányfő.