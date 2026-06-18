Budapest;Robert Fico;Donald Tusk;Gödöllő;Andrej Babis;V4-csúcs;Magyar Péter;

2026-06-18 18:00:00 CEST

A megújuló V4-ek valamennyi miniszterelnöke elfogadta Magyar Péter meghívását június 23-ra

A magyar kormányfő szerint mind a négyen erős Közép-Európáért dolgoznak.