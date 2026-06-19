Európa a hőguta határán

Európa;kánikula;képgaléria;hőhullám;

2026-06-19 06:00:00 CEST

Az idei nyár már most is rekordközeli hőhullámokat hozott Európa számos országába: turisták keresnek menedéket az árnyékban, zsúfolásig telnek a strandok, miközben a városok egyre nehezebben viselik a tartós forróságot.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) adatai szerint Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, az 1980-as évek óta nagyjából kétszer olyan ütemben melegszik, mint a globális átlag. A hőhullámok, aszályok és szélsőséges időjárási események ezért már nem kivételnek, hanem egy új klimatikus korszak előhírnökeinek tűnnek.

Miközben Nyugat- és Dél-Európában már 35–40 fok közötti hőmérsékleteket mérnek, a meteorológusok szerint a forró légtömeg Magyarországot is eléri, ezért a következő napokban tartós hőségre, fokozott UV-sugárzásra és az idősek, kisgyermekek, valamint a krónikus betegek számára jelentős egészségügyi terhelésre kell készülni.