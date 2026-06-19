Népszava
Európa;kánikula;képgaléria;hőhullám;
2026-06-19 06:00:00 CEST
Európa a hőguta határán
Az idei nyár már most is rekordközeli hőhullámokat hozott Európa számos országába: turisták keresnek menedéket az árnyékban, zsúfolásig telnek a strandok, miközben a városok egyre nehezebben viselik a tartós forróságot.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) adatai szerint Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, az 1980-as évek óta nagyjából kétszer olyan ütemben melegszik, mint a globális átlag. A hőhullámok, aszályok és szélsőséges időjárási események ezért már nem kivételnek, hanem egy új klimatikus korszak előhírnökeinek tűnnek.
Szinte mindenkiben van egy hang, aki szeretne ugrálni a pocsolyákban, vagy reggelire fagyit enni, és csak úgy, hátravetett kézzel élvezni az életet. Ez a hang a belső gyermekünk, melyet nem szabad elhallgattatni vagy elnyomni. Merjük meghallani és merjünk élni e szerint, mert a belső gyermekünk kívánságai jelentik a kulcsot a valódi felnőttléthez.