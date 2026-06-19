Másodfokú hőségriasztást rendelt el szombattól az országos tisztifőorvos

hőség;katasztrófavédelem;kánikula;hőségriasztás;NNGYK;

2026-06-19 09:37:00 CEST

Az intézkedés kedden 24:00 óráig lesz érvényben.

Másodfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére 2026. június 20-án, szombaton 00:00 órától 2026. június 23-én, kedden 24:00 óráig az országos tisztifőorvos – írja közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a katasztrófavédelem.

A tájékoztatás kiemeli,

a hirtelen felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is.

A nagy melegben fontos, hogy

ügyeljünk a folyadékpótlásra, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását.

a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket.

az erős napsugárzás napszúrást, súlyosabb esetben hőkimerülést vagy hőgutát okozhat. Tünetei lehetnek a fejfájás, hányinger, szédülés, láz és tudatzavar. Ilyenkor azonnal hűvös, árnyékos helyre kell húzódni, a fejet hűteni, és folyadékot kell fogyasztani, súlyosabb esetben mentőt kell hívni.

viseljünk világos, szellős ruhát, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, és használjunk magas faktorszámú napvédő készítményeket, valamint fényvédő ajakápolót is. A gyerekek és fiatalok számára minimum 30 faktorszámú, UVA és UVB-védelmet biztosító fényvédő krém használata javasolt. Fontos, hogy árnyékban tartózkodjunk, és gondoskodjunk a lakás megfelelő árnyékolásáról, szellőztetéséről.

strandoláskor soha ne ugorjunk felhevült testtel a vízbe – lassan, fokozatosan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas frissítésre, ezért inkább a párakapukat használjuk, vagy hűtsük magunkat például a csuklónkon vagy a tarkónkon.

a hirtelen felmelegedés még az egészséges szervezetet is megviselheti, azonban az idősek, a kisgyermekek, valamint a szív- és a keringési betegséggel élők érzékenyebben reagálhatnak a hőségre, ezért különösen figyeljünk rájuk. Érdemes naponta felhívni vagy meglátogatni az egyedül élő idős hozzátartozóinkat, ismerőseinket, és meggyőződni arról, hogy elegendő folyadékot fogyasztanak, illetve megfelelően tudják hűteni lakásukat.

A közlemény hangsúlyozza, hogy

az év első hőhulláma különösen megterhelő lehet, mivel a szervezet még nem alkalmazkodott a tartós meleghez.

A tudatos felkészülés és az óvintézkedések betartása segíthet abban, hogy könnyebben viseljük a nyárias időjárást.

Fontos kiemelni azt is, hogy egy napon, vagy akár csak félárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor a 70 Celsius-fokot is meghaladhatja, életveszélyes abban tartózkodni. Soha, egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy háziállatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

Több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik. Ahol tűzgyújtási tilalom van elrendelve, ott az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani. A katasztrófavédelem honlapján térképen lehet látni, hogy hol van éppen tilalom. Saját kertben nem tilos grillezni, bográcsozni, de a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szén-monoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények huzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők környezetében szén-monoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás. Ez idő alatt 121 alkalommal vonultak a tűzoltók szén-monoxid miatt. A legtöbb riasztás tavaly június 26-án érkezett, összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.

Ezen a linken elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet.