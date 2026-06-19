Kezdődik a kánikula, hétvégén már országszerte figyelmeztetések lesznek érvényben

időjárás;előrejelzés;hőség;kánikula;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-06-19 08:37:00 CEST

Ugyanakkor többfelé zivatarokra is számítani kell.

Itt az első komolyabb hőhullám, amit a lokálisan kialakuló záporok, hőzivatarok fognak enyhíteni – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Pénteken túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés gomolyfelhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati, délnyugati határ közelében zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a szél.

A hőség miatt Győr-Moson-Sopron megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Szombaton általában derült, napos időnk lesz, inkább csak kevés gomolyfelhő képződhet. Délután, kora este néhol zápor, zivatar – nagyobb eséllyel az Északi-középhegység területén – kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A hőség miatt Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki:

Pest, Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ugyanakkor zivatarokra is számítani kell.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.

Vasárnap a derült időt követően gomolyfelhők képződhetnek, amelyekből zápor, zivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Legkisebb eséllyel a Tiszántúlon lehet csapadék. Zivatar körül megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél.

A hőség és a várható zivatarok miatt csaknem az egész országban elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben.

Hajnalban döntően 15, 20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 32 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.