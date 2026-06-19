Matolcsy Ádám dubaji cégéhez került egy milliárdos értékű egykori MNB-alapítványi ingatlan

Dubaj;MNB alapítványok;Matolcsy Ádám;Száraz István;

2026-06-19 10:50:00 CEST

Igencsak szövevényes úton.

Szokatlan tranzakció ment végbe május utolsó napjaiban, vagyis két és fél hónappal a kormányváltás, és bő egy évvel az MNB-botrány kirobbanása után – írja a 444.

Egy Vörösmarty téri ingatlan ugyanis a jegybanki alapítványos körből kikerülve előbb Száraz István érdekeltségéhez került, majd visszavándorolt az alapítvány lengyel leágazásához, onnan pedig ismét Száraz érdekeltségi körébe került. Innen vándorolt az elmúlt hetekben Matolcsy Ádámhoz. Ez – jegyzi meg a 444 – nem az első eset, hogy Matolcsy Ádám a nevére vett egy Szárazhoz kötődő céget. Abból a szempontból viszont mindenképpen rendkívülinek tekinthető, hogy a nyilvánosan ismert információk alapján ez lehetett az első olyan tranzakció közöttük, amelynek egy milliárdos értéket képviselő ingatlan is a része.

Az ingatlant a Danube VRSMRT Projekt Kft. birtokolja, ami a Danube Hotel Invest Kft. leánycége. Ez utóbbi vállalkozás a történet főszereplője. Ez a cég eddig a Felis Magántőkealap tulajdona volt,

2026. május 28-ától viszont új tulajdonosa van, a dubaji székhelyű, Matolcsy Ádámhoz kötődő Minelley FZCO.

Arról, hogyan kötött ki az ingatlan Matolcsy Ádám érdekeltségénél, a portál azt írja:

Száraz István egyik érdekeltségén keresztül alapított egy új céget 2021 tavaszán, a G-Alpha VRSMRT Kft.-t, ami után néhány nappal tőkét emelt úgy, hogy apportként bevitte a cégbe a Vörösmarty téri ingatlant (lakások és irodák), ennek értéke akkor 1,2 milliárd forint volt.

két évvel később, 2023 júniusában a jegybanki alapítványokhoz tartozó, lengyel GTC 3,5 millió euróért felvásárolta Szárazéktól a céget az ingatlannal együtt, ami akkori árfolyamon kicsit több mint 1,2 milliárd forint.

a céget 2025. február közepén visszavásárolta a GTC-től a szintén Száraz-körbe tartozó Danube Hotel Invest Kft. és egy ingatlanfejlesztő, a 2023-ban alapított Urban Estate Zrt. Ennek tulajdonosa egyébként Pregitzer György, aki Somlai Bálint, Matolcsy Ádám barátja alkalmazásában állt az egyik cégénél.

a ma már Danube VRSMRT Kft. néven működő cég tulajdonosát, a Danube Hotel Investet pedig most, május végén vásárolta meg Matolcsy Ádám dubaji cége.

A Vörösmarty téri ingatlannak így négy év leforgása alatt öt tulajdonosa is volt.

A 444 arra is felhívja a figyelmet, hogy a kézbesítési megbízottként megjelölt Dry Real Estate Zrt. tulajdonosi viszonyaiban tavaly augusztusban, tehát majdnem fél évvel az MNB-botrány kirobbanása után jelentős változás történt. Az addigi többségi (97,07 százalékban) tulajdonost, Száraz Istvánt törölték a részvényesek közül augusztus 15-én, a két héttel később tartott közgyűlésen pedig már teljesen új szereplők, tulajdonosok vettek részt. A jegyzőkönyv szerint

az új többségi tulajdonos 47,133 százalékkal a Minelley FZCO lett, melyet Matolcsy Ádám képviselt, 17,307 százalékos részesedése van a szintén Matolcsy Ádámhoz köthető Magyar Stratégiai Zrt.-nek, és 34,614 százalékban tulajdonos az Aurum Securities Invest Kft.

Utóbbi cég eredetileg az erdélyi milliárdos, Mudura Sándor cége volt, ami a jegybanki alapítványok cégén, az Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt.-n keresztül kötött ki a Száraz Istvánhoz köthető magántőkealapoknál, a Felisnél és az Arezzonál, amelyektől az Aurum Magántőkealap vette át a céget tavaly májusban.