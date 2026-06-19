Nem nagyon látni Lázár Jánost és Szijjártó Pétert a parlamentben

Parlament;Szijjártó Péter;Lázár János;Országgyűlés;Magyar Péter;Forsthoffer Ágnes;

2026-06-19 10:00:00 CEST

De több ülésről hiányzott Kocsis Máté is. Igaz, ő elárulta, mivel indokolta eddig a távolmaradást.

Lázár János ellenzéki képviselőként nem szívesen jár be a munkahelyére, a fideszes politikust a május 9-i alakuló ülés óta csak egyszer látták a parlamentben, és még egyetlen felszólalása sem volt ebben a ciklusban. De úgy tűnik, párttársa, Szijjártó Péter is némasági fogadalmat tett, a volt külgazdasági és külügyminiszter se járt bent sokkal többször a teremben – írja a Telex.

A portál kiemeli, a május 9-i alakuló ülés óta összesen 95 alkalommal nyomhattak gombot a képviselők a szavazógépen. Többek között napirendi kérdésekről, interpellációkról, törvényjavaslatokról és személyi javaslatokról döntöttek. A parlament adatai szerint

a legkevesebbszer Lázár János nyomott gombot, a fideszes politikus mindössze 14 szavazáson vett részt. Szijjártó Péter 27 alkalommal, Kocsis Máté 41-szer, Budai Gyula 49-szer használta a szavazógépet, azaz több ülésről is hiányoztak.

Ha egy képviselő a szavazások több mint negyedén nincs ott egy hónapban, akkor a távolmaradását igazolnia kell a saját frakcióvezetőjének. A házszabály szerint a frakcióvezető, azaz az érintett párttársa dönt az igazolásról, és erről tájékoztatja a házelnököt. A végső szó az Országgyűlés elnökéé, ha ugyanis ő nem fogadja el a indoklást, vagy a frakcióvezető elfelejti határidőre benyújtani a papírt, akkor igazolatlannak számít a hiányzás. Ennek pedig fájó következménye is lehet:

ha egy képviselő a szavazások több mint negyedéről igazolatlanul hiányzik, akkor a házelnök az igazolatlan távolmaradás mértékével megegyező módon csökkentheti az érintett tiszteletdíját.

Lázárék ezt megúszták májusban. Gulyás Gergely rendben lepapírozta az igazolásukat, a parlament honlapján nincs nyoma annak, hogy csökkentették volna a tiszteletdíjukat, és Forsthoffer Ágnes is megerősítette a Telexnek, hogy még nem alkalmazott retorziót a távolmaradó képviselőkkel szemben. Megjegyezte ugyanakkor, hogy figyelik a hiányzásokat, és „ha szükséges”, akkor felhívják az érintettek figyelmét arra, hogy „miért vannak itt”.

A portál megkérdezte a Fidesz-frakciót, mi az oka annak, hogy Lázár János, Szijjártó Péter és Kocsis Máté ilyen kevés ülésen vett eddig részt, és mivel igazolta az ő hiányzásukat Gulyás Gergely frakcióvezető. Választ nem kapott, de Kocsis Máté elküldte a Gulyás Gergelynek címzett levelét, amelyben részletesen leírta három hiányzása körülményeit:

a május 9-i alakuló ülésnek csak az első felén tudott részt venni, mert állítása szerint már hetekkel korábban leszervezték a családjával a 45. születésnapi ünnepségét, és akkor még nem számolt azzal, hogy épp aznap lesz az ülés.

a május 26-i ülésről munkaügy miatt távozott, indoklása szerint a fideszes szavazók zaklatása ellen felállított Védvonalnál volt halaszthatatlan teendője.

május 27-én pedig betegség miatt nem tudott bemenni a parlamentbe.

A Telex megkérdezte a Tisza-frakciót arról, terveznek-e szigorítani a jelenlegi szabályokon, és kötelezővé tennék-e a képviselők részvételét az üléseken, mint azt Magyar Péter korábban ígérte. „A képviselők részvételét a plenáris üléseken és szavazásokon jelenleg is szabályozza az érvényben lévő Házszabály. A Tisza-frakció ennek betartását tartja kötelezőnek magára nézve” – válaszolták.

A hiányzásokat egyébként Magyar Péter többször is szóvá tette. „Se Szijjártó Péter, se Lázár János valamiért nem mer vagy nem akar bejönni. Sokan már megijedtek, hogy Lázár Jánost bevitték, mert nem látták napok óta itt a magyar parlamentben” – jegyezte meg a miniszterelnök hétfőn, és arról beszélt, hogy szerinte a két fideszes képviselő nem tiszteli meg a választókat azzal, hogy bemenjenek a munkahelyükre, „bár náluk néha nem lehet tudni, hogy akkor okoznak-e több kárt, ha bejönnek, vagy akkor, ha kint maradnak”.