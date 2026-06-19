Helyreállítják a pedagógusok sztrájkjogát, a Tisza-kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a törvénytervezetet

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormany.hu oldalon.
A kormányzati honlapon olvasható, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításának, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló kormányrendelet módosításának célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti, szakmai autonómiájának növelése, ennek érdekében a munkáltatói jogok körében az intézményigazgatók részére több jogosultság biztosítása, valamint a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállítása.
A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságait, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat; szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. A társadalmi egyeztetés határideje június 27.Lannert Judit: Rehabilitáljuk a politikai okokból kirúgott tanárokat, helyreállítjuk a szakszervezetek jogait és a sztrájkjogotBírósággal fenyegeti a Belügyminisztérium a PDSZ-t a NOKS-dolgozók érdekében tartandó sztrájk megszervezéséért