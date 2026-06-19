„Magyar Péter összemossa a bevándorlást és a vendégmunkásokat”

rasszizmus;Magyarország;bevándorlás;vendégmunkások;Magyar Péter;

2026-06-19 12:01:00 CEST

Kemény hangú posztban kelt ki Magyar Péter parlamenti megszólalása ellen egy kurd nemzetiségi hátterű önkormányzati képviselő. Shakkour Aram szerint nem a Fidesz által hangoztatottak megvalósítása a jó irány. Az emberséges hang hiánya a parlamentben feltűnő, ugyanakkor a korábbi baloldali parlamenti pártok sem jeleskedtek ebben, amikor lehetett volna.

„Nekem nagyon nem tetszik, ahogy az új miniszterelnök egyenlőséget vont szombaton a kegyelmi ügy és a menekülttáborok között. Ez a párhuzam egyszerre tiszteletlen a kegyelmi ügy áldozataival, a menekültekkel és azokkal a magyar választókkal szemben is, akik egy felelős kormányzásra szavaztak” - ezeket a szavakat Shakkour Aram kurd származású józsefvárosi helyi képviselő, a Szikra Mozgalom politikusa írta a Facebookon, a, majd így folytatta: „Vigyorogva migránsozni napokig minden, csak nem felelős. Oké, értjük: a Fidesz hazudott, mint mindig, akart menekülttábort építeni, miközben azt mondta, nem fog. Höhöhö, epikus mém, miniszterelnök úr.”

Shakkour édesapja maga is menekültként érkezett az országba, Csillebércen volt táborban, ENSZ-es politikai menekült státusszal, elsősorban a kuvaiti háború miatt. Viszont akkor a menekülttáborok nem iraki kurd menekültekkel voltak tele, hanem jugoszláv bosnyák, szerb és horvát menekültekkel – olvasható a posztjában.

Megkértük, fejtse ki jobban, mi nem tetszett neki abban, amit Magyar Péter a Parlament hétfői ülésén előadott az Orbán-kormány vitnyédi titkos menekülttáborának építési dokumentumainak ismertetése után kialakult vitában. A fentiek mellett nem tetszett neki az sem, hogy Magyar Péter abdulozta a menekülteket, ezzel a megnevezéssel illette őket. És kijelentette azt is, hogy a Tisza nem épít migránstáborokat,

mintha a bevándorlók emberséges ellátása hiba lenne. Nagy problémát okozott a menekültek ellátásának a lerohasztása 2022-es ukrán válságban is.

Jogos volt a Fidesz hazugságára rámutatnia, de a tanulság az, hogy a Fidesz nagy bevándorlásellenessége, és a téma napirenden tartása ellenére sem tudott azon változtatni, hogy menekülttábor építésében kellett gondolkodnia, és vendégmunkásokat kellett behoznia, magyarázza a képviselő. Hamis konklúzió tehát a Tisza részéről, hogy azt mondják, amit a Fidesz, csak azt meg is csinálják, mondja Shakkour, hiszen a Fidesznél sem akarat kérdése volt.

Az illegális bevándorlást és a vendégmunkásokat is sokszor összemossa a miniszterelnök.

A vendégmunkások itteni foglalkoztatásával van baj, ami Shakkour Aram szerint részben az előző rendszer, mármint a NER rasszizmusának is köszönhető: a jogaikat nagyon megvágják, rosszabb az alkupozíciójuk, rosszabbul keresnek, ami lefelé menő bérspirálhoz vezet.

Ezt deklaráltan arra hivatkozva tették, hogy így legalább nem maradnak itt hosszútávon - ezzel kárt okozva minden magyarországi dolgozónak. De mégiscsak legálisan tartózkodnak itt, munkavállalási engedéllyel, és nem hívhatjuk őket illegális migránsoknak.

Nem ördögtől való, hogy legyenek bevándorló dolgozók ma Magyarországon, egyszerűen ugyanazok a jogoknak kell megilletniük őket, mint a magyarok munkavállalókat, és akkor ők is abban lesznek érdekeltek, hogy minél többet keressenek, esetleg letelepedjenek, és akkor ők is a jobb fizetésekben, jobb közszolgáltatásokban lesznek érdekeltek.

Ahogy most beszél a Tisza a témáról, az hosszú évekig meghatározó lehet, ezért lenne jó az átgondolt, emberséges kommunikáció kétdimenziós, mindent összemosó migránsozás helyett.

Mennyire köszönhető ez a rendpárti, jobbos felfogás annak, hogy a parlamentben csak három jobboldali párt ül, és egy baloldali sem? Nagyban – vágja rá Shakkour Aram. Szerinte jobb lenne, ha megjelenne ott is egy olyan oldal, amely emberségesebben beszél ebben a kérdésben, bár "ezt beáraztuk, amikor a Tiszáról volt szó" a rendszerváltás érdekében. Ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy amikor még több baloldali párt volt a parlamentben 2026 előtt, "őket sem hallottam ebben a témában sokszor emberségesen nyilatkozni" 2015 után, miután nagy lett ennek a vélt politikai ára. Szerinte például a DK ma sem ütne meg más hangnemet, ha bent ülne, főleg miután a határon túli magyarok ellen hasonló hergelést folytatott

Shakkour maga politikusként is célpontja volt rasszista felhangokkal tűzdelt „kedves Magyar Nemzet-cikknek” 2024-ben az önkormányzati választás kampányában. Ugyanakkor a napi életben nem érez rasszizmust a józsefvárosiak részéről, ráadásul van egy képviselőtársa, az MSZP-s Camara-Bereczki Ferenc Miklós ugyancsak bevándorló háttérrel. Rajta szintjén látják az emberek, hogy

nem a bőrszín a fontos, hanem a munka, amit beletesz az ember.

Persze van egy lappangó társadalmi rasszizmus is, ami akár a roma képviselőkkel szemben is meg tud jelenni. Tehát ha Shakkour Aram bejelent egy forgalomcsökkentő, 30-as sebességkorlátozó táblát a Népszínháznegyedben, kap rá rasszista kommenteket, de az a 30-as táblának szól elsősorban. A többség viszont elfogadó, a kerület 25 százaléka bevándorló hátterű. Az emberek szeretik a kínai boltot a sarkon, a különböző nemzetiségi étkezdéket, a szomszédok is bevándorlók, a gyerekek egy iskolába járnak, Szeretnek nemzetiségi hátterű szolgáltatásokat igénybe venni, és nem rasszisták, mondja Shakkur Aram.