Az önazonossági törvény visszavonását sürgeti az Amnesty International

Amnesty International;hátrányos megkülönböztetés;Amnesty International Magyarország;önazonossági törvény;

2026-06-19 14:44:00 CEST

Az önkormányzati rendeletek tömeges jogsértésekhez vezetnek – hívja fel a figyelmet a szervezet.

A helyi önazonosság védelméről szóló törvény hatályba lépése óta eltelt szűk egy év tapasztalata nemcsak a kaotikus törvényességi felügyeleti gyakorlat, hanem hogy az nem képes a hátrányos megkülönböztetést megvalósító rendeletek elfogadását kezelni és megakadályozni – írja pénteki közleményében az Amnesty International Magyarország. A szervezet leszögezi, a törvénnyel és az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos aggályok miatt az egyetlen megnyugtató megoldást az Alaptörvény kapcsolódó rendelkezésének és a felhatalmazó törvény, valamint az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése jelentené.

Az Amnesty felidézi, már az elfogadásakor biztos volt, hogy a Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter által 2025-ben beterjesztett „a helyi önazonosság védelméről szóló törvény” és az annak alapján megalkotott önkormányzati rendeletek súlyos tömeges jogsértésekhez vezetnek. A szervezet kiemeli, hogy az elmúlt egy év sajnos igazolta ezeket a várakozásokat, és

mára nagyjából 230 településen hoztak olyan szabályokat, amelyekben munka- vagy TB-jogviszonyt, tartozásmentességet, a gyermek iskolába járását vagy a bárhogy értelmezhető „közösségi együttélés szabályainak betartására alkalmasságot” követelnek meg a beköltözéshez.

Ezeket a feltételeket – hangsúlyozza a közlemény – azért fogalmazták meg így, hogy a romákat és szegény embereket megakadályozzák abban, hogy a településre költözhessenek.

Az Amnesty International Magyarország legújabb elemzése bemutatja, hogy a rendeleteket ellenőrző fővárosi és megyei kormányhivatalok az „ahány ház, annyi szokás” elvét követve, egy év után is egymásnak ellentmondó döntéseket hoznak ezekben az ügyekben, miközben a probléma forrása, a rendeletalkotást lehetővé tévő törvény, illetve az ehhez kapcsolódó Alaptörvény-módosítás továbbra is hatályban van.

A szervezet arra is kitér, hogy

az elemzést és az annak alapján megfogalmazott javaslatait elküldte a kormánynak és az illetékes parlamenti bizottságoknak is, mert a tömeges jogsértésekhez vezető helyzet megoldására egyedül az Alaptörvény kapcsolódó rendelkezésének, a rendeletalkotásra felhatalmazó törvény és az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése alkalmas.

Az Amnesty megállapítja, hogy a jogsértő rendeletek és a hatósági fellépés hiánya miatt máig sok, nyilvánvalóan diszkriminatív rendelet maradt hatályban, amelyek jellemzően az alacsony jövedelmű vagy roma származású emberek lakhatását korlátozzák vagy éppen lehetetlenítik el. A magyar és uniós jogot sértő rendelkezések miatt még 2025 decemberében az Európai Bizottsághoz fordultak.