Hatott az erős forint, 40 százalékkal megugrott az európai tengerparti járatokra eladott repülőjegyek száma Magyarországon

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2026-06-21 09:08:00 CEST

A repülőjegyek árazásával kapcsolatban sok a tévhit - állítják piaci szereplők. Az egyik legelterjedtebb mondás, hogy ha a felhasználó többször rákeres ugyanarra az útvonalra, vagy nem inkognitó módban böngészik, akkor egyre drágább ajánlatokat dob fel neki a jegyfoglaló rendszer.

A légitársaságok árazási rendszerei azonban nem a felhasználó böngészési előzményeihez igazodnak, noha valóban eltérő árakat lehet ugyanarra a járatra akár pár óra különbséggel látni, aminek oka a dinamikus árképzés. A jegyárakat a pillanatnyi kereslet és kínálat, a foglalások száma, a járatok telítettsége és az indulási idő közelsége befolyásolja. A rendszer tehát nem az utast „figyeli”, hanem a piaci helyzethez igazítja az árakat - hangsúlyozta Horváth Balázs, a repjegy.hu oldalt működtető Weco-Travel Kft. ügyvezetője a Népszavának.

Korábban a klasszikus - nem fapados - légitársaságoknál voltak olyan különbségek, hogy országonként eltért az egyes útvonalakra adott árazás – például Budapest-New York repülőjegyre keresve más árat látott egy magyar és mást egy francia repülőjegy értékesítő. A légitársaságok egy új technológia bevezetésével próbálják ezeket a különbségeket eltüntetni, de a népszerű fapados légitársaságoknál nincsen és nem is volt ilyen különbözőség - szögezte le a repülőjegy értékesítő cég vezetője.

Jelentős eltérést okoznak az árakban a kiegészítő szolgáltatások, amelyeket a legkedvezőbb minden esetben a foglalás során megvásárolni. Amennyiben utólag szeretné az utazó ezeket - jellemzően a poggyászról van szó - megvásárolni, akkor minden drágább és az utazás időpontjához közeledve még tovább emelkedhetnek az árak. Minden szolgáltató köteles feltüntetni, hogy milyen szolgáltatási díjat alkamaz egyes repülőjegyek értékesítése során, így könnyen összehasonlíthatóak az árak. A különbséget az adja, hogy valaki a szolgáltatási díj fejében csak a foglalási rendszert, míg mások – ahogy például a repjegy.hu is – ügyfélszolgálatot is biztosít.

Összességében nem csökkent a kereslet a repülőjegyek iránt a márciusban kezdődött iráni háborús helyzet miatt, sőt, 15 százalékos növekedés látszik az eladott jegyek számában. Az Európán belüli jegyáraknál a nyári szezon felé közeledve, a várakozásokkal ellentétben ráadásul inkább csökkenő tendencia látszik - ezt elsősorban a forint erősödése okozhatja. Vélhetően nem függetlenül ettől az Európán belüli úticélokra jelentősen, körülbelül 20 százalékkal megugrott a kereslet, ezen belül is elsősorban a tengerparti-nyaraló desztinációkra, ahová közel 40 százalékkal több jegyet adtak el eddig - tájékoztatott a Weco-Travel ügyvezetője. Jelentős különbségek vannak az egyes régiókba történő foglalások tekintetében. Öt százalékkal csökkent a kereslet az észak-amerikai úticélokra, amihez hozzájárulhatott, hogy márciustól jelentősebb emelkedés látszik e jegyek árában.A válság legérzékenyebben az ázsiai- és a közel-keleti régiót érintette, ahova az év első két hónapjában még 20 százalékkal nőtt, azóta viszont 40 százalékkal esett a foglalások száma tavalyhoz képest. A Hormuzi szoros megnyitását követően viszont gyors visszarendeződésére számítanak a piaci szereplők abban bízva, hogy mielőbb helyreáll a bizalom az öböl menti desztinációk, légitársaságok iránt. A szolgáltatók Horváth Balázs szerint mindent el fognak követni, hogy versenyképes árakkal visszacsábítsák az utazókat.

Épülget az amerikai kapcsolat

A tengerentúli járatok közül továbbra is hiányzik a közvetlen Budapest–New York összeköttetés, ugyanakkor az American Airlines 2026. május 22-én elindította napi járatát Budapest és Philadelphia között, amely az első közvetlen amerikai légihíd a járvány utáni időszakban. A járat 2026. október végéig közlekedik, és Philadelphián keresztül több mint 100 észak-amerikai és karibi célpontot kapcsol be a hálózatba, így közvetve New York, Boston és Washington elérhetőségét is jelentősen javítja. Kanada irányába idén szintén újra van közvetlen összeköttetés: az Air Canada 2026. június 6-án indította újra Budapest–Toronto járatát, amely a nyári szezonban, illetve egészen október 24-ig közlekedik hetente négy–öt alkalommal, szezonálisan változó sűrűséggel. Ez a járat is várhatóan érdemben élénkíti a turisztikai, üzleti és látogatói forgalmat is.