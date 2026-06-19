Halálos baleset történt a szegedi BYD-építkezésen

Szeged;halálos baleset;BYD;

2026-06-19 21:57:00 CEST

Az újraélesztési kísérlet ellenére a kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni.

Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD autógyár építkezési területén - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére.

A csütörtökön történt esetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött.

A helyszínre érkező Országos Mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni. Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntetőeljárást.