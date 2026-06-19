Velkey György László: Mindössze egy baráti megszólítás kellett Semjén Zsoltnak, hogy rábólintson kanadai emberek honosítására

KDNP;állampolgárság;Semjén Zsolt;honosítás;Velkey György;

2026-06-19 22:32:00 CEST

A külügyi államtitkár azt állítja, hogy olyan „befolyásos üzletemberek, biztosítási és pénzügyi vállalkozók” is kaptak állampolgárságot, akik az ehhez szükséges kritériumoknak nem feleltek meg. A KDNP szerint Semjén Zsolt törvényesen és szabályosan járt el.

„»Kedves Zsolt!« Mindössze ez a baráti megszólítás kellett Semjén Zsoltnak ahhoz, hogy rábólintson olyan kanadai emberek magyar honosítására, akiknek még a saját bevallása szerint sem volt semmi közük a magyar diaszpórához” – állította Velkey György László pénteken a Facebook-oldalán.

A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára felidézte: néhány napja beszámolt arról, hogy a Szijjártó Péter-féle Külügyminisztérium átvilágítása közben honosítási visszaélésekre bukkantak – olyan személyek kaptak magyar állampolgárságot, akik az ehhez szükséges szokásos kritériumoknak nem feleltek meg. Az efféle honosítási támogatásokat pedig végül Semjén Zsolt akkori miniszterelnök-helyettes, nemzetpolitikáért felelős miniszter adta meg – tette hozzá.

Most pedig bemutatott egy esetet, amelynek bizonyítására egy hivatalos leveleket is közzétett. 2024 nyarán Arthur M. Szabo, a calgaryi tiszteletbeli konzul kezdeményezte, hogy öt kanadai család, összesen 23 személy „Magyarország fontos érdekére hivatkozva” állampolgárságot kapjon, köztük Velkey állítása szerint „befolyásos üzletemberek, biztosítási és pénzügyi vállalkozók és egészségügyi technológiai vállalat vezetője” is.

Semjén Zsolt kabinetje akkor még úgy ítélte meg, hogy „a kérelmezők nem a Kanadában élő magyar diaszpóra tagjai”. Pár hónappal később, 2024 decemberében aztán „kedves Zsolt” megszólítással kapott emailt a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai elnökétől, Szenthe Annától, aki arra kérte a korábbi miniszterelnök-helyettest, hogy mégis támogassa az érintettek honosítását.

Bár Szenthe Anna maga is elismerte, hogy „a diaszpórában élő honfitársaink, családtagjaik vagy a Magyarországgal szimpatizáló, támogató kanadai elit nem minden esetben felelnek meg” a honosítási kritériumoknak, Semjén a nyomtatott levél tetejére kézzel azt írta: „Mivel Wetzel Tamás támogatja, én is, mehet!”

Wetzelt Gulyás Gergely korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter nevezte ki állampolgársági ügyekért felelős miniszteri biztossá. Semjén végül a saját támogató levelét is elküldte Gulyásnak, amelyben már azt írta: „Amennyiben a kérelmezők a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek, honosításukat a Diaszpóra Tanács kanadai regionális elnöke, Magyarország ottawai nagykövetsége és Arthur M. Szabo tiszteletbeli konzul ajánlására nemzeti érdekből magam is támogatom.”

A KDNP a Facebook-oldalán közleményben reagált a vádakra. Az ellenzéki párt szerint a Velkey György László által nyilvánosságra hozott dokumentumok éppen azt támasztják alá, hogy Semjén Zsolt törvényesen és szabályosan járt el. „A dokumentumokban látható, hogy a kérelmet támogatta a tiszteletbeli konzul, a Kanadai Diaszpóra Tanács elnöke, a nagykövet, valamint a szakterület vezetője, Wetzel Tamás is. Semjén Zsolt levelében mindezt felsorolja, és úgy fejezi be, hogy HA A TÖRVÉNYI FELTÉTELEKNEK MINDENBEN MEGFELEL! Ez is azt mutatja, hogy minden a törvényi előírások betartásával történt” – írták. Hozzátették, a Hazaváró programnak semmi köze a honosításhoz, az a külföldön élő magyar állampolgárok hazaköltözését segítő tájékoztatás.