A 2020-ban - a Covid-járvány idején - háromszázmilliárd forintért beszerzett több mint 16 ezer készüléknek csaknem a fele használhatatlan vagy kórházi felhasználásra nem javasolt volt. Volt olyan berendezés, ahol a kezelőgomb lötyögött, körbeforgott, de olyan is, hogy a használó kezében maradt.
Velkey György parlamenti államtitkár szerint az új vezérigazgatónak a pincétől a padlásig mindent át kell világítania. A cél a lopás felszámolása és a rászoruló, szegénységtől természeti katasztrófáktól sújtott térségek támogatása.
Velkey György László szerint a BYD és alvállalkozói a szegedi beruházásnál szinte ugyanannyi harmadik országbeli munkavállaló számára kértek és kaptak csoportos munkavállalási engedélyt a magyar hatóságoktól, mint ahány munkahelyet ígértek.
A BYD-szerződés miatt.
A korábbi külügyminiszter és delegációja az előző ciklusban összesen 53 alkalommal bérelt magánrepülőgépet hivatali utakhoz. Volt, hogy úgy béreltek tízmilliókért repülőgépet, hogy végül nem is használták. Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt közölte, hogy a továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják.
A volt külügyminiszter és delegációja 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz.
Ezt Velkey György mondta lapunknak. A parlament keddi, rendkívüli plenáris ülésén képviselőket kérdeztünk több témában.
A külügyi államtitkár azt állítja, hogy olyan „befolyásos üzletemberek, biztosítási és pénzügyi vállalkozók” is kaptak állampolgárságot, akik az ehhez szükséges kritériumoknak nem feleltek meg. A KDNP szerint Semjén Zsolt törvényesen és szabályosan járt el.
Velkey György László bejelentette azt is, hogy a tárca intézkedett az egyedi döntésen alapuló diplomata-útlevelek visszavonásáról.
Évekig használhatták ezeket minden magyarázat nélkül.
Velkey György László az általános frakcióvezető-helyettes lesz.
450 millió forintot biztosít a szűrési programra a költségvetés.
Azok a kórházak, ahol rosszul finanszírozott szakmák vannak, ha jól végzik a dolgukat, egyre jobban eladósodnak – állítja Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Interjú.
Körülbelül negyedével több a feladat, mint a Covid-mentes időszakban – mondta Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.
Velkey György szerint tévedés, hogy a vírus teljesen ártalmatlan a gyerekekre nézve.
Jogszabály-módosítás is kell ahhoz, hogy meg lehessen valósítani az egyházi kórházak új stílusú szülészetét. Velkey György a Bethesda kórház igazgatója a Népszavának adott interjújában állította: nincs titkos háttéralku a kormány által finanszírozott fejlesztésük mögött. Lázár János korábban úgy jelentette be az intézkedést: a 7,8 milliárdos támogatásért cserébe vállalták a kórházak, hogy abortusz- és hálapénzmentes szülészetet üzemeltetnek.
Komoly felháborodást keltett a Bethesda Gyermekkórház látogatási rendjét összefoglaló papírlap, amelyet a kórház egyik falára ragasztottak ki. Eszerint az apukák látogatási idejét az intézmény nagymértékben korlátozza. A tájékoztatás fotója bejárta a világhálót, a kórház közleményben védekezik.