Katonaorvosi szakvélemények bizonyítják, hogy a Szijjártó Péter vezette tárcánál tudniuk kellett a használhatatlan lélegeztetőgépekről

A 2020-ban - a Covid-járvány idején - háromszázmilliárd forintért beszerzett több mint 16 ezer készüléknek csaknem a fele használhatatlan vagy kórházi felhasználásra nem javasolt volt. Volt olyan berendezés, ahol a kezelőgomb lötyögött, körbeforgott, de olyan is, hogy a használó kezében maradt.