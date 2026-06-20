Paraguaytól elszenvedett veresége után Törökország a vb második búcsúzója

Paraguay;Egyesült Államok;Ausztrália;Törökország;futball-vb 2026;

2026-06-20 06:32:00 CEST

A dél-amerikai csapat 1-0-ás győzelmével a törökök két vereséggel, szerzett gól nélkül maradtak a D csoport utolsó helyén.

A török válogatott 1-0-ra kikapott a paraguayi csapattól az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon, a D csoport második fordulójában, így két vereséggel, szerzett gól nélkül a csoportkör után búcsúzik.

A dél-amerikai együttes a teljes második félidőt emberhátrányban játszotta le, és a záró fordulóban majd a hozzá hasonlóan szintén hárompontos ausztrálokkal találkozik jövő pénteken. A már biztosan búcsúzó törökök ugyanakkor a - paraguayi győzelemmel - már biztosan csoportelsőként 32 közé jutott társrendező amerikaiakkal mérkőznek.

A mostani világbajnokság leggyorsabb góljával vezetéshez jutottak a paraguayiak: 64 másodperc elteltével Galarza lőtt kapura 22 méterről középről, a labda pedig a bal alsó sarokban kötött ki. Ez volt a paraguayi válogatott második leggyorsabb vb-találata, a rekordot Celso Ayala tartja, aki 1998-ban az 52. másodpercben vette be a nigériaiak kapuját. Nehéz helyzetbe került a török válogatott, amely ezután szívósan védekező dél-amerikai csapattal találta szemben magát. Hiába tartotta szinte folyamatosan a labdát ellenfele tizenhatosa környékén az európai együttes, nem nagyon találta a rést a falon. A paraguayiak azt tehették, ami igazán fekszik nekik, előnyük tudatában rombolhatták a török támadásokat. A 35. percben egy szabadrúgás után Müldür kapufára fejelte a labdát, az első félidőben ekkor állt a legközelebb a gólszerzéshez a török válogatott.

Még a szünet előtt, a ráadásban megfogyatkozott a paraguayi csapat. Állt a játék, amikor Almirón a száját eltakarva mondott valamit Müldürnek, VAR-vizsgálat következett, majd az új szabálynak megfelelően a játékvezető kiállította a dél-amerikai játékost. A futballtörténelem során először ilyen vétségért.

A második félidőben is nyomasztó fölényben futballozott a versenyben maradásért küzdő török csapat, néhányszor sikerült is a paraguayi védelem mögé kerülnie, de nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Befejezéseik, lövéseik rendkívül pontatlanok voltak, a legtöbb kísérletük nem találta el a kaput. Sőt, inkább a dél-amerikaiak veszélyeztettek, amikor egyszer-egyszer átjutottak a felező vonalon. A törökök a második mérkőzésükön is statikusan támadtak, szinte képtelenek voltak komoly zavart kelteni ellenfelük kapujánál - csak az utolsó pillanatokban volt esélyük a gólszerzésre -, ezzel eldőlt, hogy a kieséses szakaszban már nem léphetnek majd pályára.

Világbajnokság, D csoport, 2. forduló:

Paraguay-Törökország 1-0 (1-0)

Santa Clara, Levi's Stadion, 68 827 néző, v.: Barton (salvadori) gólszerző: Galarza (2.) piros lap: Almirón (45+3.) sárga lap: Galarza (4.), illetve Elmali (71.)

Paraguay: Gill - Cáceres (Maidana, 81.), G. Gómez, Alderete, Alonso - Cubas, Galarza (Canale, 91.) - D. Gómez (Velázquez, 67.), Enciso (Ávalos, 91.), Almirón - Pitta (Bobadilla, a szünetben)

Törökország: Cakir - Müldür, Demiral, Bardakci (Kökcü, 86.), Kadioglu (Elmali, 70.) - Yüksek (Uzun, 60.), Calhanoglu - Akgün (Gül, 60.), Güler, Yildiz - Akturkoglu (Yilmaz, a szünetben)

A D-csoport korábbi mérkőzésén a társházigazda Egyesült Államok együttese 2-0-ra verte Ausztráliát, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. A második csoportmeccsükön is három pontot begyűjtött amerikaiak majd a törökök, míg az ausztrálok Paraguay ellen zárják a csoportküzdelmeket közép-európai idő szerint jövő péntek hajnalban.

Világbajnokság, D csoport, 2. forduló:

Egyesült Államok-Ausztrália 2-0 (2-0)

Seattle, Lumen Field, 66 925 néző, v.: Zwayer (német) gólszerző: Burgess (11., öngól), Freeman (43.) sárga lap: Robinson (56.), Balogun (89.), Richards (93.), illetve Bos (16.), Circati (32.), Italiano (89.), Souttar (89.)

Egyesült Államok: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson (Trusty, 80.) - Adams, Tillman - Dest (Scally, 80.), McKennie (Reyna, 96.), Pepi (Berhalter, 74.) - Balogun (Wright, 96.)

Ausztrália: Beach - Italiano, Circati, Souttar, Burgess (Geria, a szünetben), Bos - Leckie (Volpato, 61.), O'Neill, Okon-Engstler (Irvine, 78.), Velupillay (Metcalfe, a szünetben) - Touré (Irankunda, a szünetben)