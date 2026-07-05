Kylian Mbappé megszerezte 19. világbajnoki gólját, amellyel újra egy találatra megközelítette az örökrangsort vezető Lionel Messit.
A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte a németeket hétfőn a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett bostoni mérkőzésén.
A dél-amerikai csapat 1-0-ás győzelmével a törökök két vereséggel, szerzett gól nélkül maradtak a D csoport utolsó helyén.
A magyar idő szerint szombaton hajnali három órakor kezdődött mérkőzésen az amerikaiak 4-1-re győztek a dél-amerikai ország ellen.
Elszakadt a cérna a paraguayi edzőnél, és utána már nem volt megállás.
A brazil hatóságok 2018 végén vonták be a világbajnok játékos útlevelét, aki nem fizetett be egy 2,5 millió dolláros bírságot.
Legalább egy évig nem vették észre a hatóságok, összesen 42 gépkarabélyuk került bűnözők kezébe.
Követi az amerikai trendet, Jeruzsálembe költözik a dél-amerikai ország képviselete.
Az Egyesült Államok labdarúgócsapata 1-0-s győzelmet aratott Paraguay ellen a Copa América A csoportjának záró körében, s elsőként jutott be a negyeddöntőbe.
Császármetszéssel egészséges kislányt szült az a paraguayi 11 éves, akinek annak ellenére sem engedélyezték az abortuszt, hogy nevelőapja erőszakolta meg.
Leváltották Rogelio Ricardo Livieres Planót, a paraguayi Ciudad del Este város püspökét - közölte csütörtökön a Vatikán. Az olasz sajtó értesülései szerint azért távolították el pozíciójából, mivel elhallgatta az egyházmegyéjében papok által elkövetett szexuális visszaéléseket.
Először indul téli olimpián paraguayi sportoló: a síakrobata Julia Marino a pénteken kezdődő szocsi játékokon slopestyle-ban (trükkös akadályverseny) lesz érdekelt.