A pedofilokat takargató püspöknek is mennie kellett

Leváltották Rogelio Ricardo Livieres Planót, a paraguayi Ciudad del Este város püspökét - közölte csütörtökön a Vatikán. Az olasz sajtó értesülései szerint azért távolították el pozíciójából, mivel elhallgatta az egyházmegyéjében papok által elkövetett szexuális visszaéléseket.