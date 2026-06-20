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Aláírásokat gyűjt Budapest XIII. kerületének az önkormányzata a Rákosrendezőn kialakult tarthatatlan állapotok miatt

Puchner Gábor alpolgármester a környék lakóinak biztonsága érdekében szólítaná fel a fővárost, annak közműcégét és a MÁV-ot, hogy saját területeiket tisztítsák meg, kerítsék el és kamerázzák be.

Aláírásgyűjtést indítunk annak érdekében, hogy a Rákosrendező tulajdonosai véglegesen rendezzék a területüket, tisztítsák meg, kerítsék be, kamerázzák be, őrizzék 0-24 órában – tette közzé Facebook-oldalán a kezdeményezést Puchner Gábor XIII. kerületi alpolgármester a főváros által jelentős részben megvett a városrész és Zugló határán lévő területen tapasztalt káosz és  a szerinte a lakók biztonságát is fenyegető helyzet miatt.

Az alpolgármester egyik korábbi posztjában arról számolt be, hogy sok észrevétel érkezik hozzájuk a Tatai úti régi MÁV-házakba illegálisan beköltözők miatt. – Már minden illetékesnek jeleztük a problémát. A XIV. kerületi önkormányzatnak, a zuglói rendőrségnek és közterület-felügyeletnek, a fővárosi önkormányzatnak, a MÁV-nak. Bár az ellenőrzések rendszeresek, a helyzet nem javult. Ezért újból levélben megkerestük a Rákosrendező két tulajdonosának, a Budapesti Közművek és a MÁV vezérigazgatóját, melyben tájékoztatjuk őket, hogy a tulajdonukban lévő Rákosrendező ingatlana rendezetlen, elhanyagolt és önkényes lakásfoglalók költöztek be, aki komoly veszélyt jelentenek a környék biztonságára – írta  Puchner.

A XIII. kerületi önkormányzat a helyzet megoldása érdekében korábban még azt is felajánlotta, hogy a házak lakhatatlanná tételét is elvégzik a saját költségükön, csak hogy az itt élő és a környék biztonságára veszélyt jelentő személyek eltűnjenek, odébb álljanak. A türelem most eddig tartott, hétfőn és kedden a környéken élőket várják két helyen is, hogy aláírásukkal tiltakozzanak. Az aláíróíveket eljuttatják a fővárosi önkormányzathoz, a BKM Nonprofit Zrt.-hez és a MÁV-hoz is. 

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