Aláírásokat gyűjt Budapest XIII. kerületének az önkormányzata a Rákosrendezőn kialakult tarthatatlan állapotok miatt

Aláírásgyűjtést indítunk annak érdekében, hogy a Rákosrendező tulajdonosai véglegesen rendezzék a területüket, tisztítsák meg, kerítsék be, kamerázzák be, őrizzék 0-24 órában – tette közzé Facebook-oldalán a kezdeményezést Puchner Gábor XIII. kerületi alpolgármester a főváros által jelentős részben megvett a városrész és Zugló határán lévő területen tapasztalt káosz és a szerinte a lakók biztonságát is fenyegető helyzet miatt.
Az alpolgármester egyik korábbi posztjában arról számolt be, hogy sok észrevétel érkezik hozzájuk a Tatai úti régi MÁV-házakba illegálisan beköltözők miatt. – Már minden illetékesnek jeleztük a problémát. A XIV. kerületi önkormányzatnak, a zuglói rendőrségnek és közterület-felügyeletnek, a fővárosi önkormányzatnak, a MÁV-nak. Bár az ellenőrzések rendszeresek, a helyzet nem javult. Ezért újból levélben megkerestük a Rákosrendező két tulajdonosának, a Budapesti Közművek és a MÁV vezérigazgatóját, melyben tájékoztatjuk őket, hogy a tulajdonukban lévő Rákosrendező ingatlana rendezetlen, elhanyagolt és önkényes lakásfoglalók költöztek be, aki komoly veszélyt jelentenek a környék biztonságára – írta Puchner.Tízezer új lakást, 15 hektárnyi új közparkot és egy új városrészt álmodott Rákosrendezőre a tervpályázat győztese, egy francia-német-szlovák konzorcium
A XIII. kerületi önkormányzat a helyzet megoldása érdekében korábban még azt is felajánlotta, hogy a házak lakhatatlanná tételét is elvégzik a saját költségükön, csak hogy az itt élő és a környék biztonságára veszélyt jelentő személyek eltűnjenek, odébb álljanak. A türelem most eddig tartott, hétfőn és kedden a környéken élőket várják két helyen is, hogy aláírásukkal tiltakozzanak. Az aláíróíveket eljuttatják a fővárosi önkormányzathoz, a BKM Nonprofit Zrt.-hez és a MÁV-hoz is.Aláírták a 800 millió eurós szerződést Rákosrendezőről, az Orbán-kormány mindenben engedettTűz ütött ki Rákosrendezőn, avar és szemét égett mintegy százötven négyzetméterenRákosrendező: szemétháború van, miniszteri biztos nincs