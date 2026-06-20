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2026-06-20 09:33:00 CEST

Aláírásokat gyűjt Budapest XIII. kerületének az önkormányzata a Rákosrendezőn kialakult tarthatatlan állapotok miatt

Puchner Gábor alpolgármester a környék lakóinak biztonsága érdekében szólítaná fel a fővárost, annak közműcégét és a MÁV-ot, hogy saját területeiket tisztítsák meg, kerítsék el és kamerázzák be.