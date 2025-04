Rákosrendező: szemétháború van, miniszteri biztos nincs

Orbán-kormány;Budapest;szemét;miniszteri biztos;Rákosrendező;

2025-04-09 05:50:00 CEST

Még mindig nem jelölte ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a Rákosrendezőről szó tárgyaláshoz a miniszteri biztost, miközben lassan lejár az erre adott határidő. A szemetet viszont már elhordatná.

Napok óta pakolják a vasúti talpfákat Rákosrendezőn, a sorompó két oldalán pedig mintha közműcsöveket fektetnének. Az elhanyagolt vasúti területen évek óta nem tapasztalt lázas munka folyik. Lázár János, a MÁV-ot felügyelő Építési és Közlekedési Minisztérium vezetője szerint „teszik a dolgukat”, elviszik a Rákosrendezőn tárolt „vasúti szakanyagot”, a többi a főváros dolga, az építési miniszter szerint a telekkel együtt megvették a szemetet is.

A tárcavezető helyzetértékelésével azonban több gond is van. Egyrészt területre vonatkozó adásvételi szerződésben a vevő nem azt vállalta, hogy megtisztítja a területet, hanem csak azt, hogy az ingatlanokat terhelő környezeti károk és hulladékok kezelésére és kockázatainak viselésére a felek külön megállapodást kötnek. Még arra is kitértek, hogy a vevő az egyébként is számos feltételhez kötött második vételárrészlet esedékességét követő 12. hónap végéig egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállhat az üzlettől, ha a kármentesítés és hulladékkezelés költsége meghaladja a vételár 50 százalékát. A főváros tehát nem vette meg a telekkel a szemetet, ráadásul a Lázár János által citált kontraktus szerint bőven van ideje a cselekvésre. Ahogy arra Vitézy Dávid fővárosi képviselő is utalt: a MÁV szemete állami szemét - ezért az elszállítás eddig is és most is a vasúttársaságot terheli, ahogy a sportcsarnok romjai esetében is a korábban a hulladékot lerakó állami tulajdonost.

A következő figyelmen kívül hagyott feltétel, hogy bár a Fővárosi Önkormányzat kifizette az első 12,7 milliárdos vételár részletét – tulajdonjogát az ingatlanügyletekben szokástól eltérően már be is jegyezték az ingatlanok tulajdoni lapjára –, de a területet még nem tudták birtokba venni. Ehhez kellene a miniszteri biztos.

– Elsőként meg kell állapodni az osztatlan közös tulajdonú telkek használatáról. A terület birtokba adása ugyanis csak használati megállapodás megkötése után történhet meg, a hulladékok elszállításához értelemszerűen csak azt követően kezdhet hozzá a főváros

– magyarázta a Népszavának Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. A terület kármentesítéséről és a hulladék elszállításának költségviseléséről is meg kell egyezni, ahogy azt fentebb említettük. Karácsony Gergely főpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy előttük van a Rákosrendezőre vonatkozó jogalkotási és más kormányzati intézkedések tartalmáról szóló tárgyalás is, mint ahogy az állami infrastrukturális fejlesztésekről is meg kell állapodniuk.

A főváros azonban hiába kérte fel Lázár Jánost a tárgyalások megkezdésére, ez még mindig nem történt meg, pedig már eltelt 50 nap. „A terület birtokba adására 60 napot biztosít a szerződés, bár ennek lejárta nem jelenti automatikusan a szerződés megszűnését, de kétségtelenül szerződésszegésnek számít, hiszen a magyar állam nem teljesíti a rá vonatkozó feltételeket” – válaszolta lapunk kérdésére Kiss Ambrus.

Az Orbán-kormány, illetve Lázár János tétlensége különösen annak fényében meglepő, hogy március derekán a kabinet a Fővárosi Önkormányzat kérését meg sem várva, soha nem tapasztalt előzékenységgel adta meg hozzájárulását a rákosrendezői 85 hektár megvásárlásához.

Ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk, az Orbán-kormány eredetileg az Egyesült Arab Emírségekkel kötött nemzetközi megállapodást, miszerint a volt vasúti területet az arab fél által kijelölt befektetőnek értékesíti. A mini-Dubaj emlegetett beruházás azonban kútba esett, miután kiderült, hogy az ingatlanokon elővásárlási joggal rendelkezik a Budapest Közművek (BKM) Zrt., amely a kormány számára meglepő módon jelezte: élni kíván ezzel a lehetőséggel. A másik jogosult, a menet közben Habony Árpád és Garancsi István NER-potentátok által felvásárolt Stockton Zrt. ugyan nem mondott le a jogáról, de nem is élt vele a határidőig. Az arab fél által létrehozott projektcég, az Eagle Hills helyére így a Főváros Önkormányzat cége, a Budapesti Közművek lépett.

A második vételárból még 8, 5 milliárd hiányzik

A hét telekből álló ingatlanegyüttes teljes vételára 59 milliárd forint, ebből az első vételárrészlet 12,7 milliárd volt, amelyet a BKM saját eredménytartalékából fizetett ki. A második vételár részből jelenleg még 8,5 milliárd hiányzik. Ezt a perben visszakövetelt szolidaritási hozzájárulásból, vagy a terület szakaszos beépítéséből – a befektetők által a használati jogokért kifizetett összegekből – fizetné ki a főváros. A második vételárrész kifizetésének azonban nagyon sok feltétele van.

A feltételek közé tartozik többek között a vasúti üzem által továbbra is használt területek lehatárolása, a bérlők és tulajdonosok által indított perek lezárása, továbbá a projekt megvalósításához szükséges építési, légi, értékesítési és adózási jogszabályok módosítása, mégpedig a vevő kérése szerint. A főváros egyelőre nem állította össze a kért jogszabály-módosítások listáját, erre hat hónapja van. A listát várhatóan a júniusban tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés. Azt viszont jó előre közölték, hogy a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó paragrafusok benne lesznek a csomagban.