Jön a Múzeumok Éjszakája, Tarr Zoltán bérrendezést és szabad kommunikációt ígér

kommunikáció;Múzeumok Éjszakája;kultúrpolitika;bérrendezés;Tarr Zoltán;

2026-06-20 15:28:00 CEST

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szimbolikus helyszínen, a leromlott állapotú Iparművészeti Múzeumban nyitotta meg a 24. Múzeumok Éjszakáját. elmondta, új korszak kezdődik: a politikai, ideológiai alapú megkülönböztetést és az erre épülő finanszírozási rendszert fel kell váltsa a szakmaiságot, érvényalapúságot, kreativitást előnyben részesítő hozzáállás. Emellett közölte: az Iparművészeti Múzeumban neki fognak látni a meg nem kezdett felújítás valódi előkészítésének és megvalósításának. A múzeumok nem luxusplázák.

Tarr Zoltán a beszédét azzal kezdte, hogy elmondja, miért az Iparművészeti Múzeumban került sor a megnyitóra. – A helyszínválasztásunk szimbolikus. Egyértelmű volt számomra, hogy a kilenc éve bezárt, magára hagyott Iparművészeti Múzeumban kell megnyissuk az idei Múzeumok Éjszakája programsorozatot. A be nem váltott ígértek szomorú szimbóluma ez az épület és maga az intézmény is. Azt szimbolizálja, hogy hogyan állt az előző, megbuktatott kormány a kultúrához, a múzeumokhoz. Újítást és haladást ígért, de helyette tönkretett és gátolt. Becsomagolt és elvonta a levegőt, miközben azokat bőkezűen támogatta, akik silány politikai üzeneteik közvetítői voltak. A szakembereket nagyon gyakran semmibe vette, a műkincseinkből, értékes műtárgyainkból pedig úgy válogatott, mintha csak egy piacon járt volna. Helyettük szeretnék elnézést kérni először – mondta a miniszter.

A múzeumok nem luxusplázák – hívta fel a figyelmet a miniszter, hozzáfűzve, hogy több minisztérium, több állami épület megkezdte azoknak a műkincseknek a visszaszállítását, visszaadását, melyek hol jogosan és lepapírozva, hol egészen kacifántos útvonalon kerültek az egyes intézményekbe. – Azért is állunk itt ma, ebben a múzeumban, hogy világossá tegyük, egy új korszak kezdődik – mondta Tarr, hozzátéve, a 24. Múzeumok Éjszakája egyben annak a bejelentésnek is tere és lehetősége, hogy véget vetnek több mint egy évtizede tartó éjszakának. – Politikai, ideológiai alapú megkülönböztetést és az erre épülő finanszírozási rendszert fel kell váltsa a szakmaiságot, érvényalapúságot, kreativitást előnyben részesítő hozzáállás, amely a kultúra és benne a múzeumok, gyűjtemények szabadságára épít. Szétdarabolt, kisajátított, részben kisajátított múzeumainkat vissza kell adni a nemzetnek – mondta Tarr, hozzátéve, hogy az Iparművészeti Múzeumban neki fognak látni a meg nem kezdett felújítás valódi előkészítésének és megvalósításának is, hogy visszaadják az épület értékeit, látogathatóvá tegyék a páratlan gyűjteményt, és helyreállítsák az itt folyó szakmai munka kereteit. Korábban az intézmény főigazgatója, Cselovszki Zoltán beszélt arról a Népszavának, hogy szeptemberig el kell indulnia az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójának, de a beruházás már biztosan nem ugyanaz lesz, mint amit a tervezők több mint egy évtizede elképzeltek, illetve Tarr Zoltán már májusban, a miniszteri meghallgatásán megerősítette: az új kormány prioritásként kezeli a 2017-ben bezárt intézmény rekonstrukciójának megkezdését.



Tarr a megnyitón továbbá elmondta, hogy kezdeményezni fogják a közgyűjteményekben őrzött nemzeti, kulturális javak elidegenítésének tilalmát. – Visszavonjuk az állami, kulturális vagyonról szóló törvény azon módosításait is, amely lehetővé tette a Fidesz-KDNP kormány döntése értelmében azt, hogy múzeumi tárgyakból protokolláris ajándékokat, holmi drága, csicsás szuveníreket, csecsebecséket csináljanak – mondta a miniszter.

Kiemelte, hogy vissza kell adni a szakma becsületét is: meg kell becsülni a múzeumi, közgyűjteményi szakembereket és dolgozókat. – Első lépésként ezért rendeznünk kell a béreket, hogy ne csak emelkedett szavakkal, de megemelt fizetésekkel is világossá tegyük a terület fontosságát – fogalmazott a politikus. Azt remélik, e hónap végére nagyjából látni fogják már, hogy milyen helyzetben van az a költségvetés, amit az előző kormány rájuk hagyott, és látni fogják azokat a kötelezettségeket, melyeket az előző kormány tudatosan vállalt, hogy azzal megnehezítse az ő munkájukat és az ország további életét. Tarr elmondta, már dolgoznak azon a törvénymódosításon, mely lehetővé teszi a kicsinyes, hatalmi érdekek miatt létrehozott intézmények megszüntetését – példának hozva az MNMKK betűszót, azaz a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot –, és ezáltal helyreállítják az abba beterelt intézmények függetlenségét. Emellett megszüntetik a közgyűjteményi területet is érintő központi kommunikációs korlátozást, a jövőben ezért minden intézmény a saját hatáskörében dönthet kommunikációjáról és üzenetéről, illetve arról is, hogy szakembereik nyilatkozhatnak-e. – Leállítjuk továbbá a múzeumok vidékre költöztetését, és felülvizsgáljuk azok korábbi elhelyezését – mondta, majd kiemelte, hogy a Múzeumok Éjszakája programsorozattal Magyarország nem csupán saját magáról beszél és saját magának ad, hanem bizonyítja, hogy része egy nagyobb, szélesebb európai kulturális közösségnek, egységnek, amitől az elmúlt esztendőkben vészjóslóan messzire került.