Donald Trump szerint Giorgia Meloni a vele való barátsággal javítani akarta a népszerűségét, az olasz miniszterelnök jelezte, hogy az biztosan nem segített rajta

Donald Trump;üzengetés;Giorgia Meloni;

2026-06-20 20:15:00 CEST

Kezd elfajulni az egyébként is szürreálisan induló üzengetés.

Saját közösségi oldalán, a Truth Socalön üzent ismét Giorgia Meloninak Donald Trump amerikai elnök, megismételve azon korábbi állítását, miszerint az olasz kormányfő „újra és újra” vele való közös fotót kért a franciaországi G7-csúcstalálkozón.

Mint előzőleg beszámoltunk róla, Donald Trumpnak egy elég képtelen konfliktust sikerült előidéznie Olaszországgal, miután az amerikai elnök - Róma szerint teljesen légből kapottan - azt állította, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök könyörgött neki a közös fotóért. A kiszólás miatt Antonio Tajani olasz külügyminiszter közölte, hogy lemondja a jövő hétre tervezett amerikai látogatását, Giorgia Meloni pedig - amellett, hogy leszögezte, nem könyörög sem ő sem Olaszország - arról beszélt, hogy az amerikai elnök hosszú ideje kevesebb tisztelettel kezeli az Egyesült Államok nyugati szövetségeseit, mint az ellenségeit. Közölte, nem érti, miért viselkedik így az amerikai elnök a saját szövetségeseivel, de nem ez az első alkalom, hogy ez megtörténik. Az amerikai elnök sértődöttségének oka egyébként leginkább az, hogy az európai NATO-szövetségesek nem voltak hajlandóak részt venni az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújában.

Donald Trump most azt fejtegette, hogy Giorgia Meloni népszerűsége rosszul áll Olaszországban, s úgy képzeli, „valószínűleg azért, mert elutasította az Amerikai Egyesült Államokat, egy olyan országot, amely valóban szereti és védi Olaszországot, amikor arról van szó, hogy megtiltja Iránnak, hogy atomfegyverhez jusson vagy fejlesszen.” Majd arra jutott, hogy most, miután az Egyesült Államok katonailag legyőzte Iránt, Giorgia Meloni újra barátkozni akar vele, hogy növelje a népszerűségét. „Köszönöm, nem!” - zárta üzenetét.

Az olasz miniszterelnök ezúttal már kicsit keményebben vágott vissza, mint előzőleg, a BBC szerint eképpen: „Ami a népszerűségemet illeti, azon egészen biztosan nem segített, hogy veled barátkoztam, és nem is a veled való kapcsolatomtól függ. Az én népszerűségemhez semmi közöd, foglalkozz inkább a sajátoddal” - fogalmazott.

Korábbi beszámolók szerint egyébként Donald Trump népszerűsége speciel épp az iráni háború és az ahhoz köthető üzemanyagár-emelkedések miatt csappant meg jelentősen. Ami pedig Olaszországot illeti, ott főleg azóta nem kérnek az amerikai elnökből, hogy Trump XIV. Leó pápát is bírálni kezdte, amiért a katolikus egyházfő szintén kifejezte ellenérzéseit az iráni háború miatt.