Két hónap múlva már működhet a Magyar Péter által ígért a vagyonvisszaszerzési hivatal

Mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a Vagyonvisszaszerzési Hivatal fellálításáról szóló javaslatot - erről Magyar Péter nyilatkozott az RTL Híradónak.
A miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy nagyon sok észrevételt kaptak, ezért azt érzékelte, hogy az emberek azt szeretnék, hogy legyen erről egy rövid társadalmi egyeztetés, amikor még plusz javaslatokat is meg lehet fogalmazni. Ezért a tervek szerint a jövő héten a jogszabály-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül majd az Országgyűlés elé.
Magyar Péter azt reméli, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal szeptember elején felállhat.A jövő héten beterjesztik az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokatPintér Bence: Jeleztem a kormánynak, örülnék, ha Győrben lenne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal székhelyeBencsik András káromkodva fakadt ki a Tisza-kormány leendő vagyonvisszaszerzési hivatala ellen