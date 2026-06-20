Két hónap múlva már működhet a Magyar Péter által ígért a vagyonvisszaszerzési hivatal

társadalmi egyeztetés;Magyar Péter;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-06-20 19:48:00 CEST

A miniszterelnök szerint mégsem a jövő héten nyújtják be az erről szóló javaslatot, nagyon sok észrevételt kaptak, jön a társadalmi egyeztetés.

Mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a Vagyonvisszaszerzési Hivatal fellálításáról szóló javaslatot - erről Magyar Péter nyilatkozott az RTL Híradónak.

A miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy nagyon sok észrevételt kaptak, ezért azt érzékelte, hogy az emberek azt szeretnék, hogy legyen erről egy rövid társadalmi egyeztetés, amikor még plusz javaslatokat is meg lehet fogalmazni. Ezért a tervek szerint a jövő héten a jogszabály-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül majd az Országgyűlés elé.

Magyar Péter azt reméli, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal szeptember elején felállhat.