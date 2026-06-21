Magyar Péter: Hétfőn ismertetjük a vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozó javaslatot

Hétfőn a kormány ismerteti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az „Orbán bábjainak vergődését lezáró” Alaptörvény-módosítást - közölte egy vasárnapi Facebook-posztjában a miniszterelnök.
Magyar Péter szerint „túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák.” A kormányfő jelezte, a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt, valamint a Tisza-frakciót. Jelezte, hogy a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok.
Rendszerváltás lépésről lépésre. A történelmet közösen írjuk - zárta posztját Magyar Péter.Sulyok Tamás tolmácson keresztül közölte, ő minden eszközt meg fog ragadni, hogy a pozíciójában maradhassonKét hónap múlva már működhet a Magyar Péter által ígért a vagyonvisszaszerzési hivatal