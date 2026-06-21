Hegedűs Zsolt: Megnyitjuk a kórházakat a nyilvánosság előtt

kórházak;transzparencia;Hegedűs Zsolt;

2026-06-21 16:35:00 CEST

Az egészségügyi miniszter jelezte, nem érheti retorzió a megszólaló egészségügyi dolgozókat.

Egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoz ki az egészségügyi alkalmazottak részére a szaktárca.

Hegedűs Zsolt egy Facebook-posztjában azt írta, tudomására jutott, hogy vasárnap este az egyik médiumban bemutatják egy fővárosi pszichiátriai osztály mindennapi működését. Ebben orvosok és szakdolgozók szólalnak meg, bemutatva az ellátás helyzetét, az infrastrukturális hiányosságokat, a nehézségeket és azt a munkát is, amelyet a kollégák nap mint nap a betegekért végeznek. Az egészségügyi miniszter ezt fontos és jó gyakorlatnak nevezte, majd emlékeztetett: a kampányban is megígérték, hogy kinyitják a kórházak kapuit a média és a sajtó munkatársai előtt. Mindezt azért teszik, hogy a társadalom tárgyszerű, szakmai és jóhiszemű képet kaphasson a magyar egészségügy valós állapotáról.

Sokan ismerik ezt a valóságot: dolgozók, betegek, hozzátartozók. A szélesebb közvéleménynek is joga van tudni, milyen körülmények között működik az egészségügy, milyen problémákat örököltünk, és hol vannak azok a jó gyakorlatok, amelyekre építeni lehet - fűzte hozzá. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a cél nem a félelemkeltés, nem a hibáztatás önmagáért, és nem az egészségügyi dolgozók munkájának leértékelése. Éppen ellenkezőleg: az ő munkájuk megbecsülése csak akkor lehet hiteles, ha nem takarjuk el a valóságot.

Ennek jegyében a jövő héten hivatalosan utasítja a kórházak irányítóit, az Országos Kórházi Főigazgatóságot (OKFŐ), valamint az egészségügyi háttérintézmények vezetőit, hogy adjanak teret a nyíltabb, transzparensebb, szakmailag megalapozott tájékoztatásnak. A miniszter közölte, nem érheti retorzió azokat az orvosokat, szakdolgozókat és egészségügyi munkatársakat, akik jóhiszeműen, tárgyszerűen, a betegek méltóságát és jogait tiszteletben tartva szólalnak meg.