Etikai állásfoglalás készült az orvosok közösségimédia-használatáról, de ez még semmi ahhoz képest, amit az új egészségügyi vezetés tervez

orvosok;etika;állásfoglalás;nyilvánosság;Magyar Orvosi Kamara;közösségi média;Hegedűs Zsolt;Egészségügyi Minisztérium;

2026-06-20 15:10:00 CEST

Hegedűs Zsolt tárcavezető 16 év után gyakorlatilag a nulláról építkezik, miközben nincs olyan terület, amihez ne kellene hozzányúlni, szinte egyszerre. A betegektől egyelőre türelmet kér.

Elkészült. A jövő héten publikáljuk az orvosok közösségi médiahasználatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást – posztolta Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Szerinte ugyanis a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható, amire szükség is lenne az orvosetika megújításakor. Az átláthatóságról, a következetes kommunikációról szóló elvekhez ugyanis objektív szempontok alapján rögzített szankciókat rendelnek.

Mindez azonban semmi, derült ki a tárcavezető posztjából, amelyben elismeri, hogy a Belügyminisztériumból való kiválás és 16 év után az új, önálló Egészségügyi Minisztérium felállítása a jogi és adminisztratív folyamatok miatt hosszabb és összetettebb, mint elsőre gondolták. A szervezetépítéssel egy időben azonban nincs olyan területe az ágazatnak, amihez ne kellene hozzányúlni, szinte egy időben.

Párhuzamosan haladunk az egészségügyben dolgozók bértáblájának kialakításával és rendezésével, a Semmelweis-rend elindításával, az egészségügyi és kamarai törvény reformjával, az új háttérintézetek megalakításával, a kórházvezetők munkájának felülvizsgálatával, a várólisták csökkentésének szakmai és finanszírozási megoldásaival, a sürgősségi és pszichiátriai ellátás megerősítésével, az alapellátás megújításával, a kórházakban rekedt gyermekek helyzetének rendezésével, az azbesztügy egészségügyi vonatkozásainak feltárásával és kezelésével, az uniós források hazahozatalával, valamint a nemzetközi és európai szakmai kapcsolatok újjáépítésével – sorolta Hegedűs.

Az egészségügyi miniszter arról is írt, hogy dolgoznak a betegelégedettségi és visszajelző rendszer országos bevezetésén, az értékalapú finanszírozás megteremtésén, a kórházi infrastruktúra felmérésén és javításán, valamint azon is, hogy az egészséges élelmiszerekhez való hozzáférés szélesebb körben biztosított legyen. – Tudom, hogy az ágyak mellett mindebből még nem érzékelhető változás. De ez valóban nem 100 méteres síkfutás, hanem maraton. Rengeteg dolgunk van. De hiszem, hogy egy szabadabb szellemben, ahol a szakmaiság, az őszinteség és az etikus magatartás a zsinórmérték, közösen hegyeket tudunk megmozgatni a magyar emberek egészségéért és a jobb ellátásért – tette hozzá Hegedűs Zsolt, aki az eddigi támogatást, a biztatást, az együttműködést és a türelmet is köszöni mindaddig, amíg addig a betegek is érzekelik majd a változásokat.